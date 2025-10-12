Estados Unidos, sin suerte en el Mundial Sub-20: autogol de Joshua Wynder contra Marruecos

Marruecos sueña en grande en el Mundial Sub-20. Este domingo 12 de octubre, venció 3-1 a Estados Unidos, por los cuartos de final, y ya se instaló en 'semis', manteniendo viva la ilusión de conseguir el título. El primer tanto del conjunto marroquí fue obra de Fouad Zahouani, mientras que el segundo fue un autogol del rival.

Cuando transcurría el minuto 66, lanzaron un balón al área, tras un fuerte saque de banda, y en medio de unos enredones y en su afán por despejar, Joshua Wynder marcó en propia puerta. Dicha anotación significó el 2-1 a favor de Marruecos, que defendió la ventaja de buena manera y logró la clasificación con un 3-1 definitivo.

Marruecos celebra su clasificación a semifinales del Mundial Sub-20, tras vencer a Estados Unidos AFP

