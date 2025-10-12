Síguenos en::
Estados Unidos, sin suerte en el Mundial Sub-20: autogol de Joshua Wynder contra Marruecos

Estados Unidos, sin suerte en el Mundial Sub-20: autogol de Joshua Wynder contra Marruecos

El partido de cuartos de final del Mundial Sub-20, entre estadounidenses y marroquíes, tuvo de todo, incluyendo un gol en propia puerta, tras un saque de banda.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Estados Unidos quedó eliminado contra Marruecos, en cuartos de final del Mundial Sub-20

