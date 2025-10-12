Marruecos sorprendió a Estados Unidos en el Mundial Sub-20: vea el gol de Yassir Zabiri

El Mundial Sub-20 ha dejado toda clase de historias y una de ellas es la protagonizada por Marruecos. Después de imponerse en un grupo donde estaban México, España y Brasil, venció a Corea del Sur en octavos de final. De esa manera, llegó a 'cuartos', donde midió fuerzas con Estados Unidos, este domingo 12 de octubre, en Chile.

Desde el arranque, el partido fue disputado, pero el más efectivo fue el conjunto marroquí. Al minuto 31, inició una jugada desde el arquero, abrieron por la banda derecha, enviaron un centro y, tras una serie de rebotes, el que aprovechó fue Yassir Zabiri. Las redes se inflaron y fue el 1-0 a favor de Marruecos, dando la sorpresa.

Yassir Zabiri, jugador de Marruecos, en un partido del Mundial Sub-20 AFP

Vea el gol de Yassir Zabiri, con Marruecos vs. Estados Unidos en el Mundial Sub-20