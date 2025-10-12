Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Susto en el Mundial Sub-20: jugador de Marruecos perdió el conocimiento contra Estados Unidos

Susto en el Mundial Sub-20: jugador de Marruecos perdió el conocimiento contra Estados Unidos

En el partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20, se presentó un hecho que preocupó a todos, luego de que Ismaël Baouf sufriera un golpe en su cabeza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Ismaël Baouf, de Marruecos, preocupó a todos contra Estados Unidos, en el Mundial Sub-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad