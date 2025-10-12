Susto en el Mundial Sub-20: jugador de Marruecos perdió el conocimiento contra Estados Unidos

En medio de la alegría que se vive en el Mundial Sub-20, por el buen fútbol, las nuevas estrellas que aparecen y la mezcla de culturas por la cantidad países que acudieron, se presentó un hecho que alarmó a más de uno. Esto ocurrió en el encuentro entre Estados Unidos y Marruecos, en el estadio Codelco El Teniente Rancagua Sur.

El partido de cuartos de final transcurría sin mayores inconvenientes hasta que, al minuto 60, Ismaël Baouf se quedó en el suelo, tras perder el conocimiento, producto de un fuerte golpe en su cabeza y parte de la nuca. De hecho, compañeros y el árbitro llamaron rápidamente al cuerpo médico. Por fortuna, no pasó nada y siguió en la cancha.

Ismaël Ba, de Marruecos, sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra Estados Unidos, en el Mundial Sub-20 AFP

Desmayo de Ismaël Baouf, en Marruecos vs. Estados Unido, en el Mundial Sub-20