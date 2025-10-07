“Están despidiéndose de Miguel Ángel Russo”; desalentador reporte sobre el ex DT de Millonarios

Miguel Ángel Russo, de 69 años de edad, está en hospitalización domiciliaria en Buenos Aires, Argentina, afrontando dificultades de salud que se le han incrementado en el último mes.

El timonel superó un cáncer de próstata mientras dirigía a Millonarios, hace 8 años, y continuó su carrera sin mayores interrupciones. Sin embargo, en septiembre de 2025 debió ser internado 3 veces en centro sanitario por una infección urinaria, deshidratación y otras complicaciones.

Y aunque se dijo que su última visita a la clínica era para algunos controles, no ha vuelto a las prácticas ni a los partidos de su club debido a la orden de permanecer bajo supervisión médica en su casa para evitar que contraiga algún “virus intrahospitalario imposible de soportar, dada la fragilidad de su estado”, informó el martes 7 de octubre en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, el periodista argentino Juan José Buscalia.

De hecho, el reportero se encargó de ventilar más detalles sobre el estratega, cuya familia dio la orden de que no se publicaran más partes médicos oficiales.



Desalentador informe sobre salud de Miguel Àngel Russo

Buscalia comentó sobre el director técnico que el “pronóstico es letal” y que por ello hay quienes se están acercado a su casa para darle un último adiós.



“Aunque todavía no se ha dado ese desenlace, las personas están cerca de él, algunos despidiéndose”, dijo textualmente en el espacio radial.

Y complementó que en esa serie de visitas “ayer (8 de octubre) fue el turno del cuerpo técnico de Boca Juniors”, encabezado por Claudio Úbeda, hombre que tomó las riendas del plantel tras la ausencia de Russo.

Adicionalmente, comentó que el estratega “está rodeado de su familia, de sus seres queridos” y que hasta el exfutbolista Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors, “pasó a visitarlo”.

Por último, Buscalia apuntó que pese a que no se puede “aventurar a decir en qué estado se encuentra, estas son horas determinantes” para Russo, ya que “no se sabe en cuánto puede darse una noticia que puede ocurrir más temprano que tarde”.

Por su parte, Leandro ‘Tato’ Aguilera, periodista argentino del canal TyC Sports, manifestó en su medio de comunicación que en Boca Juniors, de donde solo se ha emitido un escueto comunicado con indicando que el DT tiene “pronóstico reservado”, hay clima de zozobra.

“No hay ánimo de nada. El plantel se entrena, pero sin ánimo… muy golpeado. Es una situación delicada y ojalá que no sufra, que es lo más importante. Lo único que dice es que le mandan fuerza a Miguel”, puntualizó.