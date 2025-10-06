Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nuevo parte médico del estado de salud de Miguel Ángel Russo: esto dicen desde Argentina

Nuevo parte médico del estado de salud de Miguel Ángel Russo: esto dicen desde Argentina

La situación del entrenador argentino, Miguel Ángel Russo, quien está al frente de Boca Juniors, ha generado preocupación en el mundo del fútbol en las últimas horas.

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Miguel Ángel Russo, entrenador argentino, en un partido de Boca Juniors por la Liga de Argentina
Miguel Ángel Russo, entrenador argentino, en un partido de Boca Juniors por la Liga de Argentina
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad