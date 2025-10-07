Millonarios se unió a las muestras de apoyo hacia el entrenador Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, entrenador del argentino Boca Juniors, se encuentra en grave estado de salud y permanece bajo atención médica en su domicilio, según informaron a EFE fuentes del Xeneize. Russo, de 69 años y que se enfrenta desde 2017 a un cáncer de vejiga y de próstata, se encuentra de licencia médica desde fines de septiembre.

Este domingo, tras la victoria 5-0 de Boca Juniors ante Newell's, Claudio Úbeda, el ayudante de campo que reemplazó al entrenador de Boca Juniors en los últimos dos partidos, dijo: "Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel que seguramente nos ha estado mirando por televisión"

El mensaje de Millonarios para Miguel Ángel Russo

A través de sus redes sociales, Millonarios, equipo con el que el entrenador argentino fue campeón de liga en el segundo semestre de 2017, le mando un sentido mensaje.



"Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel! 🙌💙 ¡La Familia Azul está contigo!", publicó el conjunto capitalino.

En el último mes, Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud.



Recorrido de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, entrenador argentino, en un partido de Boca Juniors por la Liga de Argentina AFP

El último partido de Boca Juniors en el que el técnico estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo.

El actual es el tercer período de 'Miguelo' en Boca: en su primera etapa duró solo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio de Brasil y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante Santos de Brasil.

De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sársfield, San Lorenzo y Racing Club. Además, dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, de Chile; Monarcas Morelia, de México; Millonarios, de Colombia; Alianza Lima, de Perú; Cerro Porteño, de Paraguay; y Al Nassr, de Arabia Saudí.

Como jugador, Russo se desempeñó como mediocampista defensivo y su único club fue Estudiantes de La Plata, donde completó 435 partidos y anotó once goles entre 1975 y 1989; mientras que en la selección argentina disputó 17 partidos.