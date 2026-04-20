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Gol Caracol  / Este es Rodolfo de Paoli, el nuevo técnico invitado de Gol Caracol para el Mundial 2026

Este es Rodolfo de Paoli, el nuevo técnico invitado de Gol Caracol para el Mundial 2026

El argentino Rodolfo de Paoli se presentó en una charla con www.golcaracol.com y se mostró optimista de la campaña que pueda hacer la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Rodolfo De Paoli
Rodolfo De Paoli, técnico invitado a Gol Caracol
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