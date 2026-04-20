Este es Rodolfo de Paoli, el nuevo técnico invitado de Gol Caracol para el Mundial 2026

Rodolfo De Paoli nació en Buenos Aires, Argentina, fue jugador y entrenador en clubes de su país y también incursionó como comentarista y relator, teniendo un reconocimiento y trascendencia en el sur del continente. Y ahora para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el argentino se sumará al equipo de Gol Caracol en calidad de técnico invitado y desde ya se mostró ilusionado y comprometido para tal reto en su carrera.

¿Qué significa estar en el equipo de Gol Caracol para el Mundial 2026?

"Para mí es una alegría, es un reto personal muy especial. He trabajado toda la vida en mi país, es la primera vez que salgo a trabajar a otro país.Y además es una satisfacción ser parte de un equipo liderado por Javier (Hernández Bonnet), que desde lo humano me parece una persona extraordinaria. Periodísticamente no vamos a descubrir nada nuevo. Es un desafío de ocupar un rol en un equipo tan prestigioso, en una cadena tan importante, en un momento de tanta masividad, como es la Copa del Mundo para un país. Así que muy agradecido a Colombia, que me abre las puertas, a Caracol TV y a todo este equipo que tiene mucho prestigio y a mí, me enaltece. En lo personal, para mí va a ser un desafío muy importante estar a la altura de todo mi conocimiento y mi experiencia como futbolista, como entrenador y como comunicador en mi país, trasladarlo a un nuevo público, tratar de analizar desde un rol más frío. Obviamente me encantaría que Colombia sea campeón del mundo, hasta me sentiría un privilegiado, pero no vengo a hacer esa demagogia, vengo a analizar y a tratar de ayudar a los que entienden desde sus televisores, que vean lo que por ahí no pueden ver y a la gente que por ahí se engancha con el evento, explicarle de la manera más sencilla de qué se trata este deporte".

¿Quién es Rodolfo de Paoli?

"Bueno, la verdad que me llena de orgullo estar, vuelvo a repetir, escuchando los pergaminos de Alexis, lo único que tiene que hacer uno acá es acompañar. Yo fui un futbolista profesional en la Argentina, dejé muy joven hice la carrera de futbolista, inmediatamente participé en los medios de comunicación en Argentina, trabajé como narrador de radio y de televisión, he cubierto varios mundiales, el último Mundial fue en Catar 2022. Fui el relator de la Selección Argentina, para la cadena que tenía los derechos de la selección. Desde los 27 años, ya tengo 47, se van a cumplir 20, que entrenó equipos de fútbol de manera amateur y profesional, he recorrido todas las categorías del fútbol argentino como entrenador, he tenido la suerte de ascender a primera división, hace ya 4 años que lo hice con Barracas Central. He tenido la fortuna de jugar en el Atanasio contra Nacional con Patronato en Copa Libertadores y clasificar a la Sudamericana. Ese es mi máximo logro, porque llegar y cumplir con la tarea en una tierra de un equipo dos veces campeón de América es importante".

¿Cómo ve a Colombia para el Mundial y a una figura como Luis Díaz?

"Bueno, yo siento que la experiencia de Néstor Lorenzo en los procesos de los mundiales anteriores, habiendo acompañado a José Pekerman, es importante, estando muy cerca de muchos jugadores que hoy ya son una realidad más que un proyecto. El presente de los jugadores, como es el caso emblemático de Luis Díaz, quien se encuentra en este momento entre los mejores cinco jugadores del mundo en la actualidad. Y esa misma Selección hizo una grandísima Copa América, que llegó hasta esa final con un montón de partidos invicta, que estuvo a la altura, creo que sí tiene ese golpe de fortuna que tiene que tener, Colombia va a tener protagonismo en el Mundial. Estos últimos dos amistosos con Croacia y Francia, no es que los puso con los pies en la tierra, sino que es un manto de realismo. La medida fue muy alta, pero soy optimista que Colombia va a hacer una gran Copa del Mundo, y realmente lo deseo de todo corazón".



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