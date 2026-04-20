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Gol Caracol  / Gol Caracol, listo para el Mundial 2026; ya llegaron Julián Capera, Rodolfo De Paoli y Alexis García

Gol Caracol, listo para el Mundial 2026; ya llegaron Julián Capera, Rodolfo De Paoli y Alexis García

Gol Caracol tiene su equipo listo para el multitudinario cubrimiento del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que participará la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Equipo Gol Caracol Mundial 2026
Carlos Morales, Rodolfo De Paoli, Alexis García, Javier Hernández Bonnet, Julián Capera y Pepe Garzón, equipo de Gol Caracol - Foto:
Gol Caracol

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