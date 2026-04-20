Gol Caracol, listo para el Mundial 2026; ya llegaron Julián Capera, Rodolfo De Paoli y Alexis García

Este lunes, Gol Caracol presentó su equipo de comentaristas, narradores y técnicos invitados que estarán en el cubrimiento del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos, con la participación de la Selección Colombia, que quedó ubicada en el grupo K junto a Uzbekistán, RD del Congo y Portugal.

Y es que nuestro equipo también hizo sus fichajes para la máxima cita orbital, con la llegada del periodista y comentarista Julián Capera; y de los técnicos invitados que son el argentino Rodolfo de Paoli y Alexis García, que cuentan con una amplia experiencia como jugadores y también sentados en el banquillo de diferentes equipos.

A las tres nuevas caras, se sumaron Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, y los relatores Carlos Alberto Morales y José 'Pepe' Garzón, quienes vienen trabajando juntos desde hace varios años para Gol Caracol y ahora tienen en el camino un nuevo reto con el cubrimiento del Mundial 2026.

"A Julián Capera lo veníamos siguiendo desde hace unos cinco años en otras casas editoriales en las que trabajó y hace parte ahora de nuestro equipo, es un hombre estudioso, con claridad en sus conceptos y comentarios, con una voz que se distingue y con una vida familiar ejemplar. Al 'profe' De Paoli lo conocíamos, nos ayudó a convencerlo el profe Alfaro, que ya estuvo con nosotros, y acá lo tenemos. Y el profe Alexis, el 'Maestro', es cercano a la casa y también hará su aporte para llevar lo mejor a nuestros televidentes y audiencias", explicó Hernández Bonnet.



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Por su parte Capera se mostró satisfecho por este nuevo paso en su carrera periodística, en la que ya acumula 17 años en medios radiales, televisivos y digitales, y afirmó que "en lo personal es muy importante haber llegado al medio de comunicación más importante de Colombia y ahora pues es un sueño comentar un partido de un Mundial en un estadio".

De esa forma, Gol Caracol ya se encuentra listo para llevar las incidencias del Mundial 2026 y solamente queda que corran los días para que se mueva el balón en los estadios estadounidenses, mexicanos y canadienses.

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