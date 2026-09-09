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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Es oficial, Alberto Gamero eligió a su asistente técnico en Millonarios; viene Mayer Candelo

Es oficial, Alberto Gamero eligió a su asistente técnico en Millonarios; viene Mayer Candelo

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, confirmó lo que era un secreto a voces. El ex jugador y referente de los azules, Mayer Candelo, integrará el cuerpo técnico.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

Millonarios hizo oficial los integrantes del cuerpo técnico de Alberto Gamero en su segunda etapa en el club, con una grata sorpresa, con un referente y campeón en el pasado como jugador, como lo es Mayer Candelo.

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Por eso, a través de sus redes sociales, el conjunto 'embajador' informó que "con el regreso del profesor Gamero el equipo también comienza un nuevo ciclo acompañado por un cuerpo técnico que combina experiencia, conocimiento del club y nuevas miradas desde el fútbol profesional".

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Así las cosas, se confirmó lo que era un secreto a voces en las recientes horas, ya que el samario tendrá "a su lado a Mayer Candelo, quien regresa a la institución donde dejó una huella como futbolista, ahora para asumir el cargo de asistente técnico. El caleño vistió la camiseta Azul en diferentes etapas y fue protagonista de dos títulos: Copa en 2011 y la Liga 2012-II, campeonato que además significó el regreso de Millonarios a un título de Liga después de varios años. Tras su retiro como jugador, Mayer comenzó su camino como entrenador y dirigió a Cortuluá y Deportivo Cali, experiencias que ahora suma a su regreso a Bogotá, desde una nueva función".

Mayer Candelo, entrenador del Deportivo Cali.
Mayer Candelo, entrenador del Deportivo Cali.
Dimayor

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Adicional a eso, Alberto Gamero "también contará con Jorge Castro, quien asumirá como asistente técnico, de igual manera. Profesional en deportes y con formación en análisis de rendimiento y planificación táctica, Jorge ha construido buena parte de su carrera desde el trabajo de campo y la dirección de equipos. Fue entrenador de Tigres y posteriormente acompañó a Gamero en su etapa más reciente, experiencia que ahora continuará en Millonarios".

Para terminar, en esta ocasión no estará Felipe Palmesano, y en su lugar en la "preparación física estará a cargo de Julio Chalares, un nombre conocido dentro de la historia reciente del proyecto del profesor Alberto Gamero y como PF prinicipal en el Cúcuta Deportivo. Julio también tuvo su paso en Millonarios anteriormente y ahora vuelve a Bogotá para asumir la responsabilidad de preparar al plantel para los retos de esta segunda etapa".

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Así las cosas, el estreno de Mayer Candelo como asistente técnico en Millonarios será casualmente contra un equipo que también está en su entraña, como es Deportivo Cali, este jueves en el estadio Nemesio Camacho El Campín, desde las 8:00 p.m.

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