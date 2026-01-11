Falcao García: "Yo hacía un gol, pero Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcaban de a tres"

Radamel Falcao García, uno de los grandes delanteros de la historia del fútbol colombiano, volvió a dejar una reflexión sincera sobre la dimensión de dos leyendas absolutas del deporte: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En una dinámica de preguntas rápidas con el influencer ‘thediegooviedoo’, el ‘Tigre’ fue consultado por los rivales más determinantes que enfrentó en su carrera europea y no dudó en señalar a los dos futbolistas que dominaron una era.

“Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Cada vez que los enfrentaba yo hacía un gol, pero ellos hacían tres y era imposible ganarles. Son muy superiores y sabía que en cualquier momento podían hacer la diferencia en el partido”, afirmó Falcao, describiendo con crudeza lo que significó competir contra ambos en el pico de su rendimiento.

Las palabras del delantero colombiano encuentran respaldo absoluto en los números. Lionel Messi, durante su etapa en el FC Barcelona, disputó 778 partidos oficiales, en los que marcó 672 goles y entregó 269 asistencias, cifras que lo convierten en el jugador más determinante en la historia del club catalán. Temporada tras temporada, Messi fue decisivo tanto en LaLiga como en competiciones internacionales, con registros goleadores que superaban cualquier estándar previo.



Del otro lado estuvo Cristiano Ronaldo, quien en el Real Madrid firmó una etapa histórica: 450 goles en 438 partidos, además de 120 asistencias. El portugués fue clave en la conquista de múltiples títulos y convirtió al club blanco en una máquina competitiva en Europa. Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos explica por qué, como señala Falcao, “en cualquier momento podían hacer la diferencia”.

Para Falcao, enfrentar a Messi y Cristiano significó medirse con una vara distinta. Aunque el colombiano tuvo temporadas extraordinarias en Europa —especialmente en el Porto y el Atlético de Madrid—, reconoce que competir contra ellos era casi una misión imposible. No se trataba solo de marcar goles, sino de resistir una producción ofensiva constante y devastadora.

La frase del ‘Tigre’ también retrata una época irrepetible del fútbol mundial, marcada por el dominio absoluto de dos futbolistas que elevaron la exigencia para todos los demás. Incluso para un delantero de élite como Falcao, autor de más de 300 goles en clubes, la comparación era inevitable.