Falcao García: "Yo hacía un gol, pero Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcaban de a tres"

Falcao García: "Yo hacía un gol, pero Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcaban de a tres"

El experimentado delantero de Millonarios, Falcao García, recordó su época en el fútbol español cuando enfrentó a jugadores de élite como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
Falcao García en la gala del Balón de Oro de 2012.
Falcao García en la gala del Balón de Oro de 2012.
Getty Images.

