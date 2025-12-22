Síguenos en:
Excompañero de Luis Díaz sufrió rotura del ligamento cruzado anterior; peligra el Mundial 2026

En las últimas horas una figura de Japón tuvo una grave lesión que lo dejará varios meses afuera y estaría casi descartado para ir a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Por: AFP
Actualizado: 22 de dic, 2025
Luis Díaz y Takumi Minamino
Luis Díaz y Takumi Minamino en su paso por Liverpool - Foto:
Getty Images

