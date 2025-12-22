Excompañero de Luis Díaz sufrió rotura del ligamento cruzado anterior; peligra el Mundial 2026

El centrocampista ofensivo japonés Takumi Minamino, jugador de Mónaco, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, anunció el lunes su club, lo que pone en peligro la presencia del jugador en el Mundial 2026, que arranca en seis meses.

Minamino se lesionó en los treintaidosavos de final de Copa de Francia ganados en Auxerre (2-1), tras un contacto con un rival. Tuvo que salir en camilla con el rostro entre las manos.

El japonés, que ha disputado 21 partidos esta temporada con Mónaco (4 goles) es una de las piezas claves de su selección, con la que ha disputado 73 partidos (23 goles).

Los Samuráis Azules están en el Grupo F, con Países Bajos, Túnez y un equipo europeo por definir entre Polonia, Suecia, Ukrania o Albania.



Lors du 32e de finale de Coupe de France disputé à Auxerre, notre milieu de terrain Takumi Minamino a été touché au genou gauche.



Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur.



Takumi pourra compter tout au long de son rétablissement sur le soutien de… pic.twitter.com/khinJoeXxP — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 22, 2025

Minamino, que compartió con Luis Díaz en el Liverpool de Inglaterra, estaba teniendo protagonismo actualmente en el Mónaco, de Francia, pero esta grave lesión le quitaría a Japón a uno de sus mejores jugadores de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar que el nipón ya tiene 30 años y ha tenido una amplia trayectoria como futbolista profesional. Comenzó en el Cerezo Osaka, de Japón, luego dio el salto al Salzburgo (Austria), para después estar en Inglaterra con el Liverpool y el Southampton. Desde la temporada 2022 fichó por el Mónaco.