Exfigura de la Selección Brasil seguirá en prisión; no le aceptaron un nuevo recurso de apelación

La justicia brasileña rechazó este miércoles 3 de septiembre un nuevo recurso presentado por la defensa del exfutbolista Robson de Souza, Robinho, quien cumple en Brasil una condena de nueve años de cárcel por violación, y lo mantuvo en prisión.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia afirmaron que los argumentos de los abogados ya fueron tratados y posteriormente rechazados hasta tres veces en la Corte Suprema y, por tanto, votaron de forma unánime por denegarlo.

Lo que plantó la defensa del exjugador de Brasil y el Real Madrid

La defensa de Robinho sostenía que la justicia brasileña no tomó en cuenta la discusión sobre la retroactividad de una ley migratoria que permite el cumplimiento en Brasil de una pena impuesta en el exterior.

Según la defensa, como la ley fue aprobada en 2017, varios años después de la violación que el exfutbolista cometió en Italia, esta no podría ser aplicada a su caso.



¿Por qué Robinho, exjugador de la Selección de Brasil, está en la cárcel?

El exjugador de clubes como Real Madrid, Milan y Manchester City fue condenado en el país europeo en 2017 por la violación grupal a una mujer, ocurrida en una discoteca de la ciudad de Milán en 2013.

Robinho no pudo ser encarcelado entonces porque, antes de conocerse la sentencia, regresó a Brasil, donde la Constitución prohíbe la extradición de sus nacionales.

El exdelantero fue arrestado en la ciudad de Santos en marzo del año pasado después de que un tribunal brasileño homologara la condena y permitiera su cumplimiento en el país sudamericano.

Un día después, ingresó a la prisión de Tremembé, en el estado de São Paulo.