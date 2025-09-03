Publicidad

Exfigura de la Selección Brasil seguirá en prisión; no le aceptaron un nuevo recurso de apelación

Dicho exjugador de la Selección Brasil cumple una condena de nueve años por abuso, pero presentó un recurso de apelación que fue denegado de forma unánime.

Robinho (11) en su paso en la Selección de Brasil.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 07:38 p. m.