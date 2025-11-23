Lionel Messi y un golazo de cabeza con Inter Miami; impecable en el área contra Cincinnati

Inter Miami se enfrentó este domingo al Cincinnati en las semifinales de conferencia de la MLS y al minuto 19 de rompió el cero en el marcador gracias a la aparición de Lionel Messi.

Tras un buen centro desde la banda izquierda de Mateo Silvetti, el balón cayó al área donde iba entrando a toda velocidad el astro argentino, quien no dudó en rematar de primera con su cabeza.

Por su estatura los defensores del Cincinnati no se imaginaron que arribara de esa manera, se vieron sorprendidos y Lionel Messi venció al arquero rival para el 1-0 del Inter Miami, que busca el título del fútbol norteamericano.



Así fue gol de Lionel Messi en Cincinnati vs Inter Miami, en la MLS: