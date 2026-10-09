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Gol Caracol  / Exjugador de Boca Juniors confesó que estuvo cerca de la muerte por una caries mal curada

Exjugador de Boca Juniors confesó que estuvo cerca de la muerte por una caries mal curada

Desde hace varias semanas se conoció sobre la hospitalización de urgencia de un famoso jugador de paso por Boca Juniors y que ha estado en polémicas tras su retiro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Daniel Osvaldo en su paso por Boca Juniors.
Daniel Osvaldo en su paso por Boca Juniors.
Foto: AFP

El exfutbolista argentino Daniel Osvaldo reveló detalles del delicado episodio de salud que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia y que puso en riesgo su vida. El exdelantero, quien vistió la camiseta de Boca Juniors, contó que una caries que no atendió a tiempo desencadenó una grave infección que comprometió su pulmón derecho.

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Osvaldo, quien tras su retiro del fútbol profesional se dedicó a la música, explicó que durante varias semanas sintió molestias, pero no dimensionó la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Inicialmente, llegó a confundir los síntomas con dolores musculares, lo que retrasó su consulta médica.

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Cuando finalmente recibió atención profesional, la infección ya se había extendido y su condición requirió cuidados intensivos. Posteriormente, pasó a terapia intermedia, donde continuó bajo supervisión médica.

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Según relató el exjugador, los médicos identificaron el origen del problema y le retiraron la pieza dental afectada. Además, realizaron estudios para determinar la bacteria responsable y establecer el tratamiento adecuado.

El episodio también lo llevó a replantearse algunos hábitos personales. Osvaldo aseguró que dejó de fumar durante su recuperación y manifestó su intención de no volver a consumir cigarrillos.

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La noticia generó preocupación entre sus seguidores, no solo por la gravedad del cuadro, sino por la manera en que un problema dental que había pasado por alto terminó afectando su salud.

Daniel Osvaldo en su paso por Boca Juniors.
Daniel Osvaldo en su paso por Boca Juniors.
Foto: AFP

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El paso de Daniel Osvaldo por Boca Juniors

Daniel Osvaldo tuvo un paso por Boca Juniors en 2015 y regresó al club en 2016. Su trayectoria también incluyó equipos como Roma, Juventus, Southampton e Inter de Milán, entre otros.

Tras abandonar el fútbol profesional, el argentino se volcó a la música y mantuvo una presencia mediática marcada por distintas controversias personales.

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Su reciente experiencia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de atender oportunamente los problemas dentales y consultar a profesionales ante síntomas persistentes.

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