Exjugador del Vasco da Gama fue detenido en Brasil por tráfico de drogas

Ser futbolista profesional es el sueño de miles de jóvenes que crecen con la ilusión de brillar en estadios llenos de aficionados. Sin embargo, llegar a la élite no garantiza estabilidad. La verdadera dificultad suele ser mantenerse en ese nivel, pues muchos jugadores terminan sin rumbo una vez que se apagan los reflectores. Algunos intentan reinventarse en otros oficios, mientras que otros toman caminos que los alejan del deporte y los acercan a la delincuencia. Ese parece ser el caso de Yago Moreira Silva, un mediocampista brasileño que alguna vez prometía futuro en Vasco da Gama, pero que hoy es noticia por sus recurrentes problemas con la justicia.

Nacido en Cachoeiro de Itapemirim, en Espírito Santo, Yago se dio a conocer en 2012 defendiendo la camiseta de Vasco da Gama, uno de los clubes más populares de Brasil. Permaneció en la institución hasta 2015, periodo en el que sumó minutos en el primer equipo y dejó la impresión de que podía consolidarse en la máxima categoría del fútbol brasileño. Sin embargo, con el paso de los años, su carrera fue decayendo y sus apariciones en clubes de menor renombre se convirtieron en la constante, hasta que terminó alejado del profesionalismo en 2018.

Yago Silva volvió a ser arrestado

Yago Moreira, exjugador del Vasco da Gama Policía Militar de Espírito Santo

El exjugador de 31 años volvió a estar en el centro de la polémica en Brasil tras ser arrestado en las últimas horas. De acuerdo con la prensa local, Moreira fue capturado en el barrio Zumbi, en Cachoeiro de Itapemirim, al sur de Espírito Santo, el pasado sábado por la tarde. Según la Policía Militar, fue abordado portando una piedra de crack de aproximadamente 100 gramos, además de un teléfono celular y 880 reales en efectivo.

La detención no fue un hecho aislado. En diciembre de 2024 ya había sido apresado por tráfico de drogas y posesión de armas, situación que lo mantuvo privado de la libertad hasta julio de 2024. Su reincidencia ha generado preocupación en las autoridades, que lo consideran un caso reiterado de participación en actividades ilícitas. Tras la nueva captura, la Policía Civil confirmó que fue trasladado a la Comisaría Regional de Cachoeiro de Itapemirim y posteriormente encarcelado bajo cargos de tráfico de drogas. La institución también señaló que la defensa del acusado tendrá la oportunidad de pronunciarse en el proceso.



De las canchas internacionales al declive

La carrera deportiva de Yago Moreira no se limitó a Brasil. Tras su paso por Vasco da Gama, también defendió las camisetas de Macaé, Tupi y CSA (Centro Sportivo Alagoano). Más allá de su tierra natal, tuvo experiencias internacionales en clubes como Minnesota United de Estados Unidos, Seúl E-Land de Corea del Sur y Lobos BUAP de México, entre otros equipos.