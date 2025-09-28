Síguenos en::
Gol Caracol  / Exjugador del Vasco da Gama fue detenido en Brasil por tráfico de drogas

Exjugador del Vasco da Gama fue detenido en Brasil por tráfico de drogas

En las últimas horas se confirmó la captura del exfutbolista, de 31 años, que compatió camerino con Santiago Montoya y Duver Riascos en el 'gigante da Colina'.

Por: Javier García
Actualizado: 28 de sept, 2025
Exjugador del Vasco da Gama detenido por tráfico de drogas
AFP

