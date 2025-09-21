Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Falcao García y otro jugador de Selección Colombia rechazados por poderoso club mexicano

Falcao García y otro jugador de Selección Colombia rechazados por poderoso club mexicano

En las últimas horas, la prensa mexicana reveló que un prestigioso club de la Liga MX le dijo no a los fichajes de Falcao García y otro delantero de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Falcao García, jugador de Millonarios.
Falcao García, jugador de Millonarios.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad