Falcao García y otro jugador de Selección Colombia rechazados por poderoso club mexicano

En el fútbol sudamericano son pocas las ligas que se dan el lujo de hacer grandes contrataciones sobre todo por temas económicos, sin embargo, una de las que más se ha sorprendido en el último tiempo es la Liga MX de México. En estos días, la prensa de dicho país reveló que un prestigioso club rechazó los fichajes de Falcao García y de otro delantero de la Selección Colombia.

'Diario Excelsior' fue el medio mexicano que contó detalles inéditos sobre las transferencias fallidas de 'El Tigre' y de Rafael Santos Borré a Pumas UNAM. Los principales motivos tuvieron que ver con la edad y el dinero que debían pagar.

En el caso de Borré el principal obstáculo fue la elevada cantidad de dinero que pidieron por su llegada. "En Pumas se infartaron cuando vieron el costo, a pesar de que les encantaba la opción. Nueve millones de dólares separaban el sueño de contar con un delantero de suma experiencia en equipos como River Plate, Eintracht Frankfurt y Werder Bremen", informaron de entrada.

Eso sí, también dejaron ver que el nombre de Borré era muy sonore en el balompié 'manito'. "Desde el año pasado se le vincula con Cruz Azul sin que se haya concretado nada. No hubo opción a negociar", agregaron sobre el barranquillero.

Rafael Santos Borré en Internacional EFE

Publicidad

Luego vinieron los detalles sobre el fichaje frustrado de Falcao García. En primer lugar, fue vinculado al club más grande de México. "En el inicio de 2025 lo ofrecieron al América, pero no lo quisieron principalmente por la edad, 39 años", remarcaron.

Ante la negativa de los americanos, pusieron su nombre sobre la mesa del conjunto 'felino', que prefirió a un atacante y mundialista africano. "En Pumas tampoco cayó bien por la veteranía y sintieron que no les iba a funcionar, prefiriendo la opción de Vincent Aboubakar de 33 años y que viene del futbol turco con el Hatyspor en donde en 28 juegos hizo ocho anotaciones", contó el citado medio.

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

Publicidad

De esa manera, tanto Borré como Falcao estuvieron cerca de la liga mexicana, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Cabe recordar, que, en la actualidad, Pumas UNAM tiene en su plantilla a experimentados como Aaron Ramsey, de pasado en la Juventus, y a Keylor Navas, con un gran pasaje en Real Madrid, PSG y la Selección de Costa Rica. En cuanto a colombianos, cuentan con el lateral Álvaro Angulo, quien arribó recientemente procedente de Independiente de Avellaneda.