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Gol Caracol  / Vea el golazo de Lamine Yamal en Atlético de Madrid vs Barcelona, por Champions; fue a los 4 minutos

Vea el golazo de Lamine Yamal en Atlético de Madrid vs Barcelona, por Champions; fue a los 4 minutos

El habilidoso atacante español, Lamine Yamal, se encargó de poner el 0-1 en el estadio Metropolitano, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Lamine Yamal Barcelona Atlético de Madrid
Lamine Yamal celebra gol en Barcelona vs Atlético de Madrid - Foto:
AFP

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