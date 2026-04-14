Vea el golazo de Lamine Yamal en Atlético de Madrid vs Barcelona, por Champions; fue a los 4 minutos

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Barcelona llegó al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League con un marcador adverso de 2-0, por lo que sabían que tenían que buscar un gol tempranero en la cancha del Atlético de Madrid, y lo consiguieron de la mano de Lamine Yamal.
Al minuto 4 se dio un rápido ataque y un pase preciso de Ferrán Torres para el habilidoso y joven atacante del cuadro catalán.
Lamine Yamal quedó mano a mano con el arquero Juan Musso y le definió con sutileza entre las piernas para el primer gol de la noche en el estadio Metropolitano.
¡¡APARECIÓ EL CRACK!! LAMINE YAMAL DEFINIÓ ANTE MUSSO Y FIRMÓ EL 1-0 (1-2 global) DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID EN 4 MINUTOS DEL PT.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026
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