Juan Pablo Vargas le 'salvó los papeles' a Costa Rica; agónico gol contra Haití

Este martes, se enfrentaron en el estadio Nacional de Costa Rica la selección de ese país contra su similar de Haití, en un partido correspondiente a la ronda final de las Eliminatorias Concacaf al Mundial de 2026. El local iba ganando 2-0 cómodamente el juego, pero en el segundo tiempo los 'granaderos' dieron vuelta al marcador, poniéndose 3-2. Sin embargo, los 'ticos' lograron anotar un tanto más por intermedio de Juan Pablo Vargas.

En el tiempo de adición del complemento, el central de Millonarios y de Costa Rica recibió un centro de Manfred Ugalde, que logró conectar con su pierna izquierda para poner el 3-3 en el partido. Con esa anotación, Vargas salvó un punto para su equipo y sumó su cuarto gol con la camiseta costarricense.

Vea el gol de Juan Pablo Vargas en el empate entre Costa Rica y Haití, por Eliminatorias de la Concacaf:

Segunda asistencia de Manfred Ugalde y golazo de Juan Pablo Vargas pic.twitter.com/SRnGyx58WH — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

Así fue el desarrollo del partido

La Selección de Costa Rica tuvo que sufrir este martes para empatar al cierre del partido 3-3, en casa, con Haití, resultado con el que los centroamericanos se complicaron la vida en la Eliminatoria al Mundial de 2026.

Con este empate en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica suma 2 puntos en las primeras 2 jornadas del Grupo C de la fase final de la eliminatoria, por debajo de Honduras (4), igualado con Haití y por encima de Nicaragua (1). Solo el primero del grupo clasificará de forma directa al Mundial.

Acciones del partido entre Costa Rica y Haití Foto: AFP

No pudo empezar mejor el partido para Costa Rica, ya que al primer minuto de juego la presión alta hizo efecto para recuperar el balón y Manfred Ugalde dio la asistencia para que Kenneth Vargas abriera el marcador con un remate raso, cruzado, que batió al portero haitiano Josue Duverger.

Siguió presionando Costa Rica en busca de más goles pero se topó con dos grandes atajadas del portero Duverger ante remate de Carlos Mora y Alonso Martínez, y además con el poste que le negó la anotación de Mora.

Costa Rica obtuvo el premio a su insistencia y dominio del partido al minuto 35 cuando Vargas metió un pase por encima de los zagueros que aprovechó Alonso Martínez, goleador del New York City estadounidense, para marcar el 2-0 con un disparo entre las piernas del guardameta.

Haití intentó reaccionar y estuvo cerca de descontar la diferencia con un remate desviado por el portero Keylor Navas y otro tiro de Providence que Carlos Mora sacó de la línea de gol.

La selección costarricense se perdió en el segundo tiempo, lo cual aprovechó Haití para adueñarse de la pelota y en un abrir y cerrar de ojos empatar el compromiso, y finalmente darle vuelta al marcador.

Acciones del partido entre las selecciones de Costa Rica y Haití Foto: AFP

El defensa costarricense Joseph Mora cometió penalti. Keylor Navas detuvo el lanzamiento, pero el rebote volvió a quedar a disposición de Duckens Nazon, quien no perdonó para anotar el 2-1 al 55. Y tres minutos después, Nazon hizo el golazo de la noche mediante una chilena tras dos cabezazos de sus compañeros en el área. El desconcierto de la selección costarricense era evidente y no fue hasta el minuto 82 que el entrenador Herrera hizo los primeros cambios. Nazon cerró su gran noche en una vistosa jugada colectiva que él culminó en el área al minuto 86 para silenciar al bullicioso Estadio Nacional.

Costa Rica rescató el empate al minuto 90 cuando Manfred Ugalde envió un centro que el zaguero del Millonarios colombiano Juan Pablo Vargas convirtió en gol. Al final del partido los aficionados costarricenses gritaron pidiendo la salida del seleccionador Miguel Herrera.