Gol Caracol  / Juan Pablo Vargas le 'salvó los papeles' a Costa Rica; agónico gol contra Haití

Juan Pablo Vargas le 'salvó los papeles' a Costa Rica; agónico gol contra Haití

El defensa central de Millonarios, Juan Pablo Vargas, le dio el empate a la Selección de Costa Rica en juego frente Haití por las Eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026. ¡Vea acá la anotación!

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:35 a. m.
Juan Pablo Vargas, defensor de la Selección de Costa Rica
Foto: X/ @fedefutbolcrc