Miguel Terceros y su próxima misión con Bolivia; certificar el sueño del Mundial 2026

Miguel Terceros y su próxima misión con Bolivia; certificar el sueño del Mundial 2026

El talentoso número '7' de Bolivia terminó en el tercer lugar en la tabla de goleadores y ahora su apuesta es liderar en el repechaje a la 'verde' para volver a una Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 10, 2025 08:01 a. m.
Miguel Terceros, la gran figura de la Selección Bolivia.
Miguel Terceros, la gran figura de la Selección Bolivia.
AFP