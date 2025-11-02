Alfredo Morelos no se perdió la 'fiesta'; así fue su gol en Nacional vs. América por Copa BetPlay

Atlético Nacional recibió en el Atanasio Girardot al América de Cali por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025. El 'verdolaga' mostró su gran poder ofensivo frente a los 'diablos rojos', logrando varios goles y uno de esos fue anotado por Alfredo Morelos.

El 'Búfalo' había generado un par de asistencias, pero al minuto 67 logró su premio, al anotar el 4-0 parcial en el tablero luego de aprovechar una mala entrega en los jugadores americanos. Primero fue un remate de Marino Hinestroza, que despejó el equipo rival, pero el rebote le quedó a Morelos y no desperdició la acción.

Vea acá el gol de Alfredo Morelos en Nacional vs. América por la Copa BetPlay 2025: