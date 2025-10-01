Síguenos en::
Figura del Real Madrid no se quedó callado ante las críticas; "no pueden decir que me niego a jugar"

Uno de los jugadores más importantes del Real Madrid está envuelto en una polémica con su entrenador, Xabi Alonso, y frente a esto se refirió de manera contundente en sus redes sociales.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2025
Real Madrid, en un partido de liga española
Foto: AFP

