Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Real Madrid 2-1 Barcelona

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Real Madrid 2-1 Barcelona

En Gol Caracol le contamos cómo va la lucha por el título del fútbol ibérico luego del clásico entre Real Madrid y Barcelona. Acá toda la información.

Por: AFP
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Real Madrid vs. Barcelona.
Real Madrid vs. Barcelona.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad