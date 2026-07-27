Filtran el salario que ganará Vozinha en Colo Colo, de Chile; es una millonada

El Mundial 2026 dejó gratas sorpresas y revelaciones, siendo una de ellas Vozinha. A sus 40 años, el arquero disputó su primera cita orbital con Cabo Verde, seleccionado que se enfrentó de 'tú a tú' a las grandes potencias del balompié internacional, incluyendo a España, que terminó levantando su segundo título frente a Argentina.

Josimar José Évora Dias, el nombre de pila del golero, dejó buenos réditos bajo los tres palos en el combinado del noreste de África. Voladas, tapadas, e incluso, le atajó un penalti a Lionel Messi. Su trabajo fue recompensado al acabar la cita orbital en tierras norteamericanas, encontrando equipo, ya que antes de iniciar el magno evento deportivo en Estados Unidos, México y Canadá había finalizado su vínculo contractual con GD Chaves, de la segunda división del fútbol portugués.

Ahora, el guardameta caboverdiano tendrá un bonito reto en el fútbol sudamericano, jugando para uno de los clubes más importantes de Chile: Colo Colo. Vozinha firmó por un periodo inicial de seis meses, pero con una cláusula que permite extender el vínculo por un año más.



Vozinha, guardameta de Cabo Verde, fue figura en el Mundial 2026 AFP

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¿Cuánto ganará Vozinha en Colo Colo de Chile?

Lo cierto es que en la prensa 'austral' se filtró la cifra que devengará el arquero de la Selección de Cabo Verde, impactando de entrada porque será una millonada.

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Según precisó 'Radio ADN', de Chile, Vozinha recibirá 47 millones de pesos chilenos mensuales, que convertidos a la moneda colombiana, son unos $158,524,702. Y si se va más allá - en caso de que el caboverdiano extienda su estadía en el 'cacique' -, las cifra anual serían de unos $1,902,296,424.

Eso sí, este millonario salario está muy lejos de lo que gana Arturo Vidal, quien es la máxima estrella del Colo Colo. El popular 'Rey Arturo' cobra 114 millones de pesos chilenos mensuales, que en pesos colombianos son $384,506,724.

¿Cuál es el próximo partido del Colo Colo?

El calendario del fútbol chileno precisa que será el sábado 1 de agosto frente a Everton, en condición de visitante. Colo Colo lidera el campeonato con 39 puntos, luego de 16 jornadas disputadas.