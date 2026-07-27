Los jugadores de Selección Colombia que podrían cambiar de equipo para el segundo semestre de 2026

El mercado de fichajes en el fútbol internacional sigue abierto y hay varios jugadores de la Selección Colombia, que recientemente participó en el Mundial 2026, en medio de rumores y con el interés de clubes que los tienen como posibilidades de refuerzo, pensando en la próxima temporada.

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

El defensor central ganó créditos y prestigio con sus acertadas presentaciones en el Mundial 2026 con el seleccionado colombiano. Y de esa manera, las ofertas no han faltado en las oficinas de Galatasaray, que según la prensa turca, le puso un valor de 40 millones de euros a su pase para el club que se lo quiera llevar. Hace unos días, se rechazó una oferta de 30 millones de euros, que habría puesto sobre la mesa el Como, de Italia. No de descartan clubes de grandes ligas interesados en Sánchez.

Jhon Lucumí (Bologna)

El otro zaguero de la Selección Colombia también se encuentra en medio de rumores y posibilidades de traspaso para el segundo semestre de 2026. En el inicio de la presente semana se menciona a Lucumí como posibilidad de refuerzo para Galatasaray, que se estaría preparando para tenerle un reemplazo a Dávinson Sánchez en caso de que lo transfieran en los próximos días. La semana anterior se indicó que Bologna le prometió al jugador colombiano facilitarle la salida, de llegar una oferta interesante.

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

El joven volante fue una de las grandes revelaciones del seleccionado colombiano en el Mundial 2026 y por su juventud y calidad tiene todo dado para marcharse del Racing de Santander, de España. En la prensa europea se habló de una oferta de Bologna, cercana a los 16 millones de euros. Sin embargo, el cuadro español querría por el vallecaucano 20 millones de euros. Sus empresarios están manejando el tema y ha trascendido que no solamente de Italia han sondeado un posible fichaje.



Deiver Machado (se fue de Nantes)

El lateral izquierdo se marchó del Nantes de Francia y ahora se encuentra atento a las ofertas que han tocado a su puerta. El exjugador de Millonarios y Nacional suena para el Deportivo La Coruña y el Elche, de España. Hace algunos días su nombre apareció en el prisma de Sporting de Portugal. En las próximas semanas se deberá confirmar su nuevo destino.

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James Rodríguez (se fue de Minnesota)

Por ahora el volante de creación cucuteño solamente sonó para América de México, pero al parecer el tema no avanzó. Rodríguez Rubio se ha dejado ver en redes sociales junto a familiares y amigos y es una total incógnita conocer cuál será su futuro profesional, luego de un regular Mundial 2026 y con 35 años que celebró el pasado 12 de julio.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: AFP

Juan Fernando Quintero (salió de River Plate)

Con gran resonancia se presentó su salida de River Plate el pasado fin de semana, luego de haber declarado que el técnico Eduardo 'Chacho' Coudet no lo tenía en cuenta para nada y que lo mejor era dar un paso al costado. En medios argentinos se mencionó el interés de Atlético Mineiro, de Brasil, como una posibilidad latente para el segundo semestre de 2026. Se ha hablado también de opciones en México y hasta en el fútbol italiano.

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Kevin Castaño (River Plate)

Desde hace ya varias semanas, en los medios de Argentina se indicó que el mediocampista antioqueño es uno de los jugadores que no seguirá en River Plate y que le están buscan equipo, de cara a la próxima temporada. Por ahora, no se ha mencionado algún probable destino para Castaño, quien tuvo algunos minutos en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán y Portugal.

Hay que indicar que antes de la Copa del Mundo, desde Flamengo, de Brasil, se tenía la intención de buscarle salida al volante Jorge Carrascal.