Chile y la Selección Colombia empataron 0-0 este martes en Santiago, en el último partido preparatorio de ambos equipos en el año. En un compromiso con pocas emociones y bastante fricción, el equipo de Néstor Lorenzo tuvo las opciones más claras para quedarse con la victoria, pero no consiguió romper el cero.

La oportunidad más importante para los 'cafeteros' llegó al minuto 34', cuando Luis Javier Suárez tuvo la posibilidad de abrir el marcador desde el punto penalti. Sin embargo, el delantero ejecutó con potencia hacia el costado derecho y el arquero, Lawrence Vigouroux, respondió con una gran atajada.

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Colombia llegaba como favorita después de imponerse 1-0 a 'la Roja' el pasado viernes en Cali. Para este segundo encuentro, Lorenzo apostó por varios jugadores jóvenes en su formación titular, entre ellos Matías Orozco, Camilo Mena, Daniel Arcila, entre otros.

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No obstante, Chile comenzó mejor. Con mayor intensidad en la recuperación y presencia en campo contrario, los dirigidos por Nicolás Córdova encontraron espacios para acercarse al arco defendido por, Aldair Quintana, quien respondió de buena manera ante los intentos de Nils Reichmuth y Darío Osorio.



Después de una primera parte en la que el conjunto nacional lució impreciso, el descanso permitió observar una versión más reconocible del equipo de Lorenzo. La Selección regresó con mayor intensidad, mejor presión y profundidad por las bandas.

Sin embargo, pese a controlar buena parte del complemento, a Colombia le faltó precisión en el último tercio para transformar sus aproximaciones en goles. Además, sufrió la baja de Gustavo Puerta, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por una delicada lesión.

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Chile, por su parte, perdió protagonismo ofensivo y se concentró en defender el empate. Incluso tuvo una oportunidad para sorprender mediante, Gonzalo Tapia, quien estuvo cerca de conectar un centro dentro del área.

En el tiempo añadido, Daniel Mosquera pudo darle la victoria a Colombia con un cabezazo que pasó rozando el larguero. Finalmente, el 0-0 sentenció el último juego de fogueo del año para ambas selecciones.

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Ahora, Néstor Lorenzo se prepara para lo que se viene en 2027, enfocado, en primera instancia, en la siguiente fecha FIFA. Esta está programada para disputarse del 22 al 30 de marzo, de acuerdo con el calendario internacional.

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