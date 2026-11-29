El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, celebró el gran partido que firmó su equipo contra el Deportivo, pero avisó de que el duelo del próximo miércoles contra el Atlético de Madrid, su perseguidor en la tabla, será “totalmente diferente”.

“El 'Cholo' (Diego Simeone) es un entrenador fantástico y tiene un gran equipo. No siempre es fácil con él, pero respeto mucho su trabajo y estoy contento de enfrentarnos”, indicó el técnico 'azulgrana', que lamentó la lesión del internacional neerlandés Frenkie de Jong, quien abandonó el terreno de juego en el minuto 65 doliéndose de la pierna izquierda.

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“Creo que está lesionado. Frenkie estaba en un buen momento y sí parece que hay lesión en el gemelo. Tenemos que ver la importancia de la lesión”, comentó el timonel de los 'azulgranas' en rueda de prensa.

Hansi Flick, DT del Barcelona, y Raphinha. Foto tomada del X de @FCBarcelona

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A continuación, Flick elogió la “ambición” del brasileño Raphinha. “Tiene hambre de marcar, siempre aparece en la zona peligrosa”, dijo, y se mostró crítico con el inicio de partido de su equipo.



“Nos han costado los primeros diez minutos después del gol, pero luego hemos vuelto a controlar el partido y después del segundo gol ya hemos estado mucho mejor”, manifestó.

¿Cuándo es Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Liga de España?

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El calendario en el fútbol de Europa indica que se disputará el miércoles 2 de diciembre, a partir 3:30 de la tarde, en horario de Colombia, en el Spotify Camp Nou.

