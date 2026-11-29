El internacional brasileño Raphinha, delantero del FC Barcelona, no escondió su alegría por firmar un triplete en la goleada ante el Deportivo en Riazor.

“Jugando de delantero le he cogido el gusto a marcar goles y me está yendo muy bien. Cuando no marco en un partido, salgo más molesto de lo normal. Pero lo más importante siempre es la victoria del equipo”, afirmó.

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Tras el encuentro, ironizó con las pocas oportunidades que están teniendo sus compañeros por la cantidad de goles que lleva —18 en Liga y 4 en la Champions League —.

Raphinha renovó contrato con Barcelona hasta el 2030. Foto: AFP

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“Hay delanteros buenos, pero ahora llevo muchos goles y es complicado para ellos”, dijo, entre risas, Raphinha, quien se está encontrando a gusto en el equipo de Hansi Fick: “Cuando hago los desmarques quiero recibir los balones, pero también sé que hay muchos momentos en los que los centrales me siguen a mí y eso provoca que haya muchos espacios para nuestros centrocampistas”.



“Cuando el balón no me llega a mí, muchas veces es porque un compañero está mejor posicional”, comentó el máximo goleador del Barcelona, que ya piensa en el partido contra el Atlético de Madrid, el cual no ve decisivo porque “quedará media liga por delante y todo puede pasar porque quedarán muchos puntos”.

“Obviamente si ganamos tendremos una ventaja mayor, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo hasta que la Liga esté decidida. La Liga se decidirá en abril o por ahí, hasta ahí no creo que se resuelva porque todos los equipos van a querer ganarnos”, comentó.

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Destacó el “buen equipo” que tiene el Atlético de Madrid, pero ve a su equipo con “confianza” para afrontar ese partido, además de que van a contar con “el empuje” de sus aficionados en el Camp Nou.

Lamine Yamal y Raphinha en el Barcelona AFP

“Después de la derrota contra el Real Madrid ya dije que solo habíamos perdido tres puntos, nada más. La confianza del equipo no podía bajar por esa derrota, y eso lo hemos entendido porque estamos haciendo una buena temporada. Tenemos que seguir así, siempre con la confianza de que estamos haciendo una buena temporada porque el resultado no siempre lo podemos controlar”, sentenció.