Francia aceleró y en pocos minutos halló la luz; 3-1 sobre Senegal, con dos goles de Kylian Mbappé

A la Selección de Francia le bastó un despertar en el segundo tiempo del partido de este martes, para dar buena cuenta 3-1 de un complicado Senegal, en la primera fecha del grupo I del Mundial 2026, en compromiso jugado en el estadio de Nueva York. Para los actuales subcampeones del mundo, los primeros goles llegaron por intermedio de su estrella Kylian Mbappé, al aprovechar un pasesote de Olise, y de Bradley Barcola, quienes anotaron a los 66 y 82 minutos. Además el '10' de los galos aumentó con otro tanto de gran factura, gracias a un remate de media distancia.

Ante su gran presentación, Mbappé quedó a dos tantos de igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de las Copas del Mundo, al ostentar 16 dianas.

El descuento de los africanos lo anotó Ibrahim Mbaye, pero no fue suficiente en su primera salida en el certamen que organiza la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

Hay que apuntar que en la parte inicial los franceses no impusieron su ritmo, ni lograron hilvanar buenas jugadas en ofensiva, contra un rival que se paró bien en defensa y que le apostó al contragolpe, incluso generando un par de aproximaciones de riesgo, una de ellas con un balón que terminó en el travesaño luego de un remate de Jackson.



En los próximos partido del grupo, Francia se medirá con Irak, mientras que Senegal jugará contra Noruega.

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Celebración de la Selección de Francia ante la Selección de Senegal AFP

Ficha técnica:

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3. Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni y Rabiot; Olise, Démbéle (Barcola, m.80), Doué (Cherki, m.87) y Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

1. Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye (Ciss, m.88), Camara (Diarra, m.76), P. Gueye (Ndiaye, m.83); Ismaila Sarr (Mbaye, m.75), Nicolas Jackson (Dieng, m.83) y Mané.

Seleccionador: Pepe Thiaw.

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Goles: 1-0, m.66: Mbappé. 2-0, m.82: Barcola. 2-1, m.94: Ibrahim Mbaye. 3-1, m.95: Mbappé.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia). Añadió seis minutos al primer tiempo y ocho al segundo.

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Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, jugado en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife). 80.500 espectadores.