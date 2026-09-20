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Gol Caracol  / Fuertes enfrentamientos en Atlético de Madrid vs. Real Madrid; el árbitro los registró y hay videos

Fuertes enfrentamientos en Atlético de Madrid vs. Real Madrid; el árbitro los registró y hay videos

En el acta de partido, el árbitro Miguel Ángel Ortiz anotó que mientras los jugadores se marchaban al descanso, se presentaron fuertes cruces, incluso con miembros de los cuerpos técnicos.

Por: EFE
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Jugadores de Atlético de Madrid y Real Madrid.
Jugadores de Atlético de Madrid y Real Madrid.
Archivo.

El acta del árbitro Miguel Ángel Ortiz del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano recoge “un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos” al descanso, tras encararse Pablo Vercellone y Pedro Luis Ferreira, entrenador de porteros de Diego Simeone y asistente de José Mourinho, respectivamente.

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En el minuto 45, tanto Vercellone como Pedro Luis Ferreira fueron expulsados por el mismo motivo, según el acta: “Por encararse con un técnico del equipo adversario en el túnel de vestuarios, una vez finalizado el primer tiempo, provocando un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos”.

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Ahora bien, los espectadores grabaron con sus celulares múltiples situaciones, entre ellas, otro cruce de palabras entre Antonio Rudiger y Morten Hjulmand, quienes se dijeron de todo. Incluso se observa que Mourinho caminaba y se metió entre los dos con la intención de acabar con la rencilla.

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