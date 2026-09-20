Fuertes enfrentamientos en Atlético de Madrid vs. Real Madrid; el árbitro los registró y hay videos

El acta del árbitro Miguel Ángel Ortiz del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano recoge “un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos” al descanso, tras encararse Pablo Vercellone y Pedro Luis Ferreira, entrenador de porteros de Diego Simeone y asistente de José Mourinho, respectivamente.

En el minuto 45, tanto Vercellone como Pedro Luis Ferreira fueron expulsados por el mismo motivo, según el acta: “Por encararse con un técnico del equipo adversario en el túnel de vestuarios, una vez finalizado el primer tiempo, provocando un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos”.

Ahora bien, los espectadores grabaron con sus celulares múltiples situaciones, entre ellas, otro cruce de palabras entre Antonio Rudiger y Morten Hjulmand, quienes se dijeron de todo. Incluso se observa que Mourinho caminaba y se metió entre los dos con la intención de acabar con la rencilla.

🤬 ENCONTRONAZO ENTRE RÜDIGER Y HJULMAND EN EL TÚNEL DE VESTUARIOS@as_tv @anarasueros pic.twitter.com/M3yA4byVSx — Diario AS (@diarioas) September 20, 2026