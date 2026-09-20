Parte médico de Fede Valverde, tras dura patada de Kang-in Lee, en Atlético vs. Real Madrid

El uruguayo Fede Valverde sufre un traumatismo severo en el tobillo izquierdo en el tobillo durante el derbi contra el Atlético de Madrid, tras someterse a una exploración al acabar un encuentro, después de recibir en la primera mitad una entrada del surcoreano Kang-in Lee.

Esta acción fue, junto a un pisotón del argentino Cuti Romero sobre el inglés Jude Bellingham, el foco de la crítica del Real Madrid sobre el arbitraje en el derbi, que tanto el técnico José Mourinho como el club, a través de sus canales oficiales, se encargaron de poner en el centro del análisis de un partido en el que perdieron 2-1 ante el Atlético de Madrid.

Tras este, el Real Madrid comunicó que Valverde sufre "un traumatismo severo en el tobillo izquierdo" y que será "sometido a nuevas pruebas en las próximas horas".

Fede Valverde en Atlético vs. Real Madrid en el derbi por Liga de España. Foto: AFP

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Traumatismo en el tobillo que hace que Valverde sea duda para viajar con Uruguay de cara a los compromisos internacionales frente a Japón, Corea del Sur e India.



Mourinho carga contra el arbitraje tras la derrota contra el Atlético

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, arremetió el arbitraje este domingo tras caer 2-1 contra el Atlético de Madrid en el derbi de la séptima fecha de LaLiga.

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El equipo de Mourinho cayó al tercer puesto de la clasificación a seis puntos del líder Barcelona, tras perder en el estadio Metropolitano.

Mourinho se mostró especialmente descontento por las faltas de Cristian Romero y Lee Kang-in sobre Jude Bellingham y Federico Valverde en la primera parte, que según el técnico portugués tenían que haber sido sendas tarjetas rojas.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid. Foto: AFP

El Real Madrid se quedó al inicio de la segunda parte con diez por la expulsión de Dean Huijsen tras cometer un penal sobre Giuliano Simeone.

"Nos podemos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí; son dos tarjetas rojas claras", dijo Mourinho a los periodistas, sujetando una hoja impresa con imágenes de las faltas que habían generado su enfado.

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El técnico merengue afirmó que el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias "no ha podido soportar la presión" en el estadio Metropolitano.

El técnico 'merengue' arremetió contra el Comité Técnico de Árbitros, que designa los colegiados para los encuentros.

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"Quién tiene que estar muy feliz es el comité de designación de arbitral, que ha sido todo muy extraño", afirmó el técnico merengue.

"Meten a un árbitro que, con 41 años, no tiene ninguna internacionalización, pues no será porque es un gran árbitro", apuntó.

Mourinho también afirmó que el árbitro de VAR del partido, Daniel Jesús Trujillo, tiene "una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid".

"Esta combinación... un árbitro, pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos y el señor VAR que tiene una gran historia, pues... enhorabuena al comité de designación de árbitros", añadió.

