Juana Ortegón, tras clasificar a semifinales del Mundial femenino Sub-20: "nos gusta sufrir"

La Selección Colombia femenina Sub-20 sigue soñando en grande en el Mundial. La 'tricolor' derrotó 1-0 a Nigeria, con gol de Valerin Loboa, y consiguió su clasificación a las semifinales del certamen.

Después del partido, Juana Ortegón, capitana del equipo dirigido por Carlos Paniagua, destacó el trabajo colectivo y la unión que ha caracterizado al grupo durante el torneo.

"Realmente, muy feliz por el equipo y el trabajo que se hizo. Tuvimos para ganarlo desde antes, pero a este equipo le gusta sufrir", aseguró la futbolista.

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Ortegón también resaltó el esfuerzo realizado por sus compañeras y la importancia de mantener la confianza después de un partido exigente.



"Dios recompensa todo y sabe que trabajamos de buena manera y con el corazón. Este equipo es unión y familia. La entrega por las compañeras es enorme y eso se ve en la cancha. Estamos felices", expresó.

Juana Ortegón, referente de la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-20 Getty Images

Juana Ortegón no estará contra Corea del Norte

La alegría por la clasificación, sin embargo, llegó acompañada de una noticia complicada para Colombia. Juana Ortegón no podrá disputar la semifinal, debido a acumulación de tarjetas amarillas.

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La capitana tendrá que ver desde afuera el encuentro frente a Corea del Norte, selección que avanzó a esta instancia después de derrotar 2-0 a Canadá en los cuartos de final.

Además, Colombia ya conoce a su próximo rival. Ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos, precisamente en la tercera jornada, cuando las asiáticas se impusieron 3-0.

Ahora, el conjunto colombiano tendrá la oportunidad de buscar revancha y alcanzar la gran final del Mundial. Sin su capitana dentro del campo, pero con el mismo espíritu colectivo que Ortegón destacó después de la clasificación.

La 'tricolor' está entre las cuatro mejores selecciones del mundo y mantiene vivo el sueño de levantar el trofeo. Recordemos que la otra llave será disputada por España, que derrotó a Brasil, e Italia, que eliminó a Corea del Sur.