Papel en mano y cuatro minutos para destrozar el arbitraje; la denuncia de Mourinho en el derbi

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid estuvo marcado, para el segundo, por la actuación arbitral. José Mourinho, en el doble rol de entrenador y portavoz del club, se encargó de manifestarlo en rueda de prensa. Papel en mano con dos fotos de acciones en las que pidió tarjeta roja para Cuti Romero y Kang-in Lee. Cuatro minutos de respuesta para inaugurar su comparecencia y una denuncia contra los árbitros en la que sube el tono.

Del “creo en la honestidad de los árbitros” y no dudar de los colegiados del 21 de septiembre, en su primera atención a los medios de comunicación como entrenador del Real Madrid en su segunda etapa en el club blanco, a poner sobre la mesa la duda de si su equipo compite “en igualdad de condiciones” con el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Una guerra contra el arbitraje que viene de largo en el Real Madrid. Más aún desde el 15 de febrero de 2023, cuando salió a la luz el ‘Caso Negreira’ que, para Mourinho, eso sí, no tiene influencia.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid. Foto: AFP

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“Negreira ya no está. Si no está, no está manchado por Negreira”, aseguró Mourinho tras perder el derbi por 2-1.



Un partido marcado por las decisiones arbitrales, para el técnico portugués, que no entró en el análisis deportivo.

Y para esta queja, Mourinho apareció en la sala de prensa del estadio Metropolitano con papel en mano mostrando dos imágenes, las entradas de Cuti Romero a Jude Bellingham, impactando con sus tacos en una rodilla del inglés, y de Kang-in Lee a Fede Valverde, golpeando sobre un tobillo del uruguayo, en la primera mitad que consideró determinantes en el partido.

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Recordó a aquel ‘Mou’ de su primera etapa en el Real Madrid, incendiario en sus declaraciones y sus luchas por el club. Una imagen que abandonó en sus primeros pasos de la segunda etapa, pero que ha ido recuperando con el paso de los partidos.

😳 4 minutos de rajada de Mourinho



❗️ El técnico del Real Madrid sale con un papel a rueda de prensa: "Son dos rojas claras"



👀 "El Comité de designación tiene que estar muy contento. Ha sido todo muy extraño" pic.twitter.com/tJC3mySq3a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2026

“Llevo aquí tres meses y no estoy mucho en esta dirección, pero dos rojas -perdonadas, en su opinión- contra el Elche y ganamos. Dos rojas hoy ya es un poco más difícil. Con un árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y un VAR con mucha historia. Enhorabuena al comité de designación arbitral”, dijo.

La muestra del cambio llegó en esta rueda de prensa posterior al derbi ante el Atlético de Madrid. De inicio, cuatro minutos seguidos cuestionando al arbitraje y abriendo una duda sobre si los colegiados tratan con justicia a su equipo respecto a los que considera sus rivales por el título de Liga, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid. Foto: AFP

“Si nos dejan en paz y tranquilos, compitiendo en igualdad de circunstancias, falta mucho de Liga. No quiero decir que esto estaba preparado, no quiero pensarlo. Quiero pensar que, simplemente, se han equivocado. Como un entrenador o un jugador. Quiero pensar que el comité arbitral se ha equivocado. Pobre gente. Se han equivocado con un árbitro de 41 años -Miguel Ángel Ortiz- y otro en el VAR -Daniel Jesús Trujillo- con un historial contra el Real Madrid”, apuntó.

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Elevó el tono José Mourinho en su crítica contra el arbitraje. Cuestionado por ello, Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone no quiso responder al portugués, a pesar de la insistencia en las preguntas, y pidió respeto.

“Tenemos que saber respetar a los compañeros de trabajo. Da igual que seas Mourinho, Simeone, Flick, Pellegrini… Cuando uno sale de esa línea del respeto, no va. No hay que pasar la línea”, declaró.

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De la denuncia de Mourinho, en el lado perdedor, a la tranquilidad del ganador tras un derbi en el que el Real Madrid, representado por el técnico portugués y por sus canales oficiales, que catalogaron como “pésimo arbitraje” el del derbi, elevaron aún más su tono contra los árbitros.