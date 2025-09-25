Dos estadios de fútbol colapsan en Colombia; desplomes dejan varios heridos

Los daños ocurrieron en 2 estadios de fútbol de la región Caribe, en donde las inclemencias del clima produjeron destrozos en los inmuebles entre el miércoles 24 y el jueves 25 de septiembre.

Los recintos en cuestión están ubicados en los municipios de El Banco y Algarrobo, en el departamento del Magdalena, donde hubo lluvias y fuertes vientos.

De hecho, un vendaval fue el causante de la mayor parte de los desastres, según lo han difundido ampliamente medios locales que asistieron a cubrir los hechos.

En el estadio de El Banco, se fue al piso un muro que circunda el costado sur del escenario futbolístico (en remodelación), ocasionando un gran estruendo, afirmaron habitantes de la zona, todo por ráfagas de viento que adicionalmente amenazaron con llevarse por delante tejados, ventanas y demás.

El Banco

Cae tramo de la pared sur del estadio San Mateo el cual se encuentra en remodelacion pic.twitter.com/X76aJs0FaQ — NOTISUR Noticias El Banco Magd sur Bolivar, Cesar (@NotisurC) September 25, 2025

Sin embargo, los estragos de mayor consideración estuvieron en Algarrobo, donde se desprendió el techo de estadio, ya que las columnas que lo sostenían se cayeron sobre algunas casas vecinas.

#MiPaís 🚨 Así quedó el estadio municipal de Algarrobo, en el departamento del Magdalena, tras el fuerte vendaval registrado en la tarde del miércoles.



🌪️ El fenómeno natural provocó el colapso total de la estructura, dejó a seis personas heridas, cuatro de ellas menores de… pic.twitter.com/FZTBNXWNZV — Radio Nacional CO (@RadNalCo) September 25, 2025

De acuerdo con información de Noticias Caracol, en esa población se reportaron al menos 6 heridos, de los cuales 2 son de gravedad.



Alarmas encendidas en el fútbol profesional colombiano

Esta situación es de tanta atención que un estadio de primera división debió cerrar sus puertas para el público y para la celebración de partidos profesionales por amenaza de colapso.

Se trata del Alberto Grisales, de Rionegro, Antioquia, casa del club Águilas Doradas y donde se anunció el desmonte del techo que cubre la tribuna occidental, las más alta y grande del inmueble, por peligro para la integridad de hinchas y jugadores.

Al respecto, el equipo dorado manifestó su apoyo con la medida mediante el siguiente comunicado emitido en sus redes sociales:

“Águilas Doradas celebra y apoya que la administración municipal de Rionegro en cabeza del alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea priorice la seguridad y solución del problema estructural de la tribuna occidental del estadio Alberto Grisales”.

Por tal motivo, se aplazó el partido contra Independiente Medellín, válido por la fecha 11 de la Liga Betplay 2025-II.

🎥 Aplazamiento Águilas Doradas vs Deportivo Independiente Medellín Fecha #11 Liga Betplay Dimayor 2025-ll



Águilas Doradas celebra y apoya que la administración municipal de Rionegro en cabeza del alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea priorice la seguridad y solución del problema… pic.twitter.com/OCwZZDFOU2 — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) September 10, 2025

No obstante, para la jornada 13, la del domingo 28 de septiembre, el estadio se podrá volver a utilizar con el compromiso en el que Águilas será local frente al Deportivo Cali, programado para las 4:10 p. m.

Adicionalmente, el estadio Guillermo Plazas Alcid, de Neiva, está cerrado al público por fallas estructurales, motivo por el que el Atlético Huila afronta sus compromisos de la B a puerta cerrada.