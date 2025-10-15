A Alfredo Morelos no lo perdonaron; recibió millonaria multa y fuerte sanción por Liga

Este miércoles 15 de octubre, Atlético Nacional fue notificado de la dura sanción a la que tendrá que someterse Alfredo Morelos debido a lo sucedido en el encuentro contra Boyacá Chicó, el pasado domingo 5 de octubre.

Y es que, el atacante de 29 años, quien habría fingido una falta dentro del área 'ajedrezado'; terminó siendo centro de críticas justamente por esa pena máxima con la que el conjunto paisa terminó igualando el encuentro, en el último suspiro del partido.

Teniendo en cuenta que Chicó se está jugando el descenso y varias cosas trascendentales este torneo, esta situación tuvo un importante impacto mediático, que llegó hasta los tribunales de la Dimayor, donde hoy se informó que habrá millonaria multa y fuerte sanción para el goleador de Atlético Nacional.

¿Cuál será la sanción de Alfredo Morelos?



A través de un informe, la Dimayor realizó el respectivo anuncio de la sanción que el 'búfalo' debería afrontar de cara a lo que viene en las próximas fechas: "Se ha decidido sancionar al señor Alfredo José Morelos Avilez, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A. ("Nacional") con suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos (85,410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal 1) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14* Fecha de la Liga Bet Play DIMAYOR 11 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.".

"El Comité conoció de los hechos constitutivos de una presunta infracción disciplinaria a través de comunicación remitida por la Comisión Arbitral Nacional, en adelante (CAN), el día 06 de octubre de 2025, esto dentro del término previsto en el inciso del artículo 64 del CDU de la FCF", complementó el máximo organismo del fútbol colombiano, que también le informó a Alfredo Morelos que no podrá jugar contra Pasto, Medellín y Llaneros por Liga

¿Qué dijo Alfredo Morelos sobre la jugada?

Evidentemente, ante la polémica, en la zona mixta a Alfredo Morelos le preguntaron sobre la cuestionada acción, que causó revuelo en el fútbol colombiano. No obstante, el ‘búfalo’ dejó claro que todo fue un acto de viveza.

"Obviamente,cuando siento ese contacto, me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró anotar", sentenció en aquel momento Alfredo Morelos, ante los medios presentes en el estadio La Independencia, de Tunja.

