La razón por la que Steven 'Titi’ Rodríguez rompió la camiseta del Cali; “cómo se come eso huev…”

El Deportivo Cali le venció 3-0 al Pasto en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-I con una gran actuación del delantero Steven 'Titi' Rodríguez, quien se reportó con un doblete de goles, consolidando su buen momento desde su llegada al equipo 'azucarero'.

Pero más allá de sus dos anotaciones el habilidoso atacante antioqueño fue viral en las últimas horas por un video en el que se ve cómo rompe la camiseta del cuadro vallecaucano, luego de una jugada en la que casi marca un golazo.



¿Por qué Steven 'Titi' Rodríguez rompió la camiseta del Deportivo Cali?

Al minuto 14 fue la jugada en cuestión en la que el atacante paisa dejó en el camino a un defensor para quedar mano a mano con el arquero y picarle la pelota, pero la terminó enviando por un lado del arco, lo que hizo que se sintiera frustrado por su definición, tal y como lo contó este lunes en 'Blog Deportivo' de Blu Radio.

"Donde haga ese gol hay que cerrar el estadio, esa definición europea que casi la meto ahí, me dio impotencia porque vi el gol muy hecho, me aceleré, yo ya prácticamente lo tenía listo y cuando no entró dije "cómo te comes eso huevón”. Ahí fue cuando rompí la camiseta y vi que eso se me bajó hasta el ombligo (risas)", contó 'Titi' Rodríguez en la charla en el espacio radial.

En otro tema, el delantero del Deportivo Cali, quien anotó doblete en el 3-0 contra Pasto, mencionó que estaba en la búsqueda de irse con tres anotaciones, ya que a nivel profesional nunca lo ha conseguido. "Nada hombre, era mi primer triplete, ayer estaba buscando eso para llevarme el balón, pero bueno".



Acá más declaraciones de Steven 'Titi' Rodríguez:

*La decisión de jugar en el Cali



"Sí, contento por lo que se esta viviendo, por llegar a un equipo tan grande, una institución tan histórica, lo que vivió últimamente no define la grandeza y lo bueno que ha hecho bien las cosas por tantos años, un equipo que es campeón, que ha competido internacionalmente. Venir acá a aportar y sumar no solo es importante para mí y mi familia, es una decisión acertada y esperemos siga siendo así".

*Su cuota goleadora

"Ya tres goles en cuatro partidos. Uno lo anularon porque estaba en movimiento el balón. Yo hablé con el gerente y le dije que ese suma para el objetivo".

*La importante del DT Alberto Gamero

"El profe Gamero es una persona muy abierta, directa, ustedes lo conocen más que yo, no tiene pelos en la lengua y lo que quiere te lo dice sin problema, lo único que nos pide adelante es tener contundencia, sincronía, buena relación entre nosotros y en el partido se vio muchas veces. El doble 9 se vio bien, cambiábamos de posición. Pero es fundamental lo que se hace en la semana. Se sacó un buen partido, un triunfo en casa y contento con marcar una vez más".

*La jugada que falló

"Antes de definir cuando hago el primer enganche, ahí lo normal es que siempre el arquero ya gatea, se la juega, yo sabia que haría eso y cuando vi que quedé de frente la quise pinchar, pero quería hacia un costado, pero como estaba tan cerca la direccioné mal".

*Lo que extraña del Junior y Barranquilla

"Fueron 3 años allá, ya pues uno se acostumbra a la gente, el día a día, todo. Uno extraña muchas cosas, la cultura, el equipo, pero hay que cerrar ciclos, yo quería buscar nuevas cosas, horizontes, sé que no solo fue decisión mía, sino en conjunto de mis empresarios, de mi familiar, que me impulsaron porque son personas que creen mucho en mí. Arriesgate, mira que ese equipo te quiere hace mucho, desde noviembre mandaron la oferta, experimenta que no eres suplentes, que eres titular y puedes hacer goles. En el momento dando resultados y que el trabajo de tantos años siga dando esos frutos".