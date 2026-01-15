A Nacional no le rebajaron ni una fecha por incidentes en final de Copa BetPlay contra Medellín

El pasado 17 de diciembre, Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa BetPlay 2025 luego de vencer 1-0 en la seria de la final a Independiente Medellín. Infortunadamente los 'verdolagas' no pudieron celebrar en condiciones normales, puesto que hubo una invasión de cancha después de culminar el encuentro. La Dimayor no dejó pasar este hecho y decidió imponer sanciones a ambos clubes antioqueños, sin embargo, el 'verde' paisa uso el recurso de reposición, el cual fue negado en las últimas horas.

Nacional argumentó ante el Comité que tanto el retraso del juego por la pólvora y la invasión de cancha no era responsabilidad de ellos, ya que el local era el DIM.

"Para el caso que nos ocupa, no fue Nacional el organizador del evento al ser el equipo visitante, ni fue el club que no siguió las indicaciones previas emitidas por las autoridades competentes para evitar precisamente los hechos acontecidos", se lee en el apartado de la defensa.

El Comité Disciplinario analizó lo expuesto y dejó en claro que los clubes deben responder por los actos de sus aficionados, tal como lo estipula la FIFA e incluso el TAS. "La responsabilidad por conducta incorrecta de espectadores se extiende a todos los incidentes que de cualquier naturaleza pudieran suceder con ocasión de la celebración de un partido de fútbol, ya sea que participen en condición de local, visitante o jugando en terreno neutral". Cabe recordar, que, los fanáticos de Medellín empezaron con desmanes en las tribunas, hechos que trasladaron a la cancha para impedir que rival festejara. Es en ese momento que los seguidores de Nacional responden de la misma forma.



Dicho esto, la Dimayor no dio el brazo a torcer y sostuvo el castigo inicial para los 'verdolagas':"El Comité disciplinario del Campeonato decidió no reponer la decisión contenida en el artículo 2° de la Resolución No. 134 de 2025 y en consecuencia de ello confirma la sanción impuesta al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con tres (3) fechas de suspensión total de plaza, así como imponer multa de tres millones novecientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos ($3.914.625), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 84 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la Final (vuelta) de la Copa BetPlay Dimayor 2025, entre El Equipo del Pueblo S.A. y el Club Atlético Nacional S.A".

