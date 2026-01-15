Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Fútbol Colombiano
A Nacional no le rebajaron ni una fecha por incidentes en final de Copa BetPlay contra Medellín

A Nacional no le rebajaron ni una fecha por incidentes en final de Copa BetPlay contra Medellín

La Dimayor se pronunció en las últimas horas con un nueva acta del Comité Disciplinario, en la cual le negaron a Nacional rebajarle tres fechas de sanción por hechos en la final de Copa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Medellín vs. Nacional por la final de la Copa Colombia
