Julio Comesaña, de frente con la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior; "de cuál me hablan"

El delantero colombiano Luis Fernando Muriel, de destacado paso por el fútbol europeo, reforzará a Junior para disputar la Copa Libertadores de 2026, anunció este miércoles el club de Barranquilla.

El exinternacional de 34 años se convierte en la contratación estrella del campeón vigente de Colombia para disputar el principal torneo de clubes de la Conmebol.

Muriel llega al club del que es hincha procedente del Orlando City de la MLS de Estados Unidos. Aunque siempre ha profesado su amor por el Tiburón, en su país solo había jugado en el Deportivo Cali antes de dar el salto a Europa.

"Quiero es pisar la cancha con esta camiseta puesta", dijo el atacante en un video promocional publicado por el club caribeño en sus redes sociales.



"¡MURIEL ES TIBURÓN!", anunció el Junior en la misma publicación.

Publicidad

Muriel se sumará a una delantera experimentada, en la que también están otros jugadores destacados como Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca.

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias tiene asegurado un cupo a la fase de grupos de la Libertadores luego de ganar el Clausura de la liga colombiana en diciembre.

Publicidad

Muriel anotó 140 goles en clubes italianos y españoles como Sevilla, Fiorentina y Atalanta, donde más brilló.

En 2018 conformó el plantel de la selección de Colombia en el Mundial de Rusia.

Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Junior.

¿Julio Comesaña aprobó el fichaje de Luis Fernando Muriel?

El pasado martes, en horas de la noche, Junior realizó una gran gala como celebración de la estrella de navidad en 2025 y la presentación de varios fichajes para este año. En ese momento Muriel no fue oficializado, pero en el ambiente se sabía que faltaban detalles para hacer el anuncio. Por eso, la prensa barranquillera no dudó en preguntarle a Julio Comesaña, histórico entrenador, sobre la llegada del nacido en Santo Tomás, Atlántico.

"¿De cual Muriel me hablas?¿El de hace 7 años, 8 años o el de ahora?", respondió de manera sorpresiva. De inmediato, uno de los periodistas le secundó: "El de siempre profe". El uruguayo dejó en claro que todo depende del nivel actual y no de lo que haya hecho en el pasado. "Ah el general, nadie piensa en el de ahora. Todo el mundo se entusiasma y se emocionan con lo que conocemos de Muriel. Si él está como en sus buenos momentos, lógicamente va a dar buen rendimiento", sentenció.