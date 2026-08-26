Novedades en el Bayern Múnich; 'joya' fue cedida a otro equipo alemán

El delantero peruano Felipe Chávez amplió su contrato con el Bayern de Múnich hasta 2028, pero jugará cedido la próxima campaña en el Magdeburgo, equipo de la segunda categoría del fútbol alemán, informó este miércoles el club bávaro.

"El Bayern Múnich ha ampliado el contrato de su atacante Felipe Chávez hasta el 30 de junio de 2028 y lo cederá durante la próxima temporada al Magdeburgo", señaló el equipo muniqués en un comunicado en el que precisó que el delantero peruano, de 19 años, repetirá como cedido en la 2026-2027.

La pasada campaña, Chávez defendió la camiseta del Colonia, equipo de la Bundesliga al que fue cedido por el Bayern Múnich desde febrero hasta el final de la temporada. "'Pippo' Chávez dio nuevos pasos en su desarrollo durante la segunda vuelta de la pasada temporada en el Colonia y ahora deberá seguir teniendo minutos de forma regular en Magdeburgo", indicó el director deportivo del Bayern Múnich, Christop Freund.

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"Hemos ampliado su contrato porque estamos convencidos de su potencial de cara al futuro", expuso Freund al aludir a un jugador que la víspera los rumores situaban cerca del Estrela Amadora de Portugal, entidad deportiva lusa adquirida por un consorcio que incluye a futbolistas como los alemanes Thomas Müller y Mats Hummels.



Viel Erfolg, Felipe! 💪



Der FC Bayern hat den Vertrag von Felipe Chávez verlängert und verleiht ihn für die Saison an den 1. FC Magdeburg. ℹ️



🔗 https://t.co/KPOkThST3I pic.twitter.com/RvGOgaXNIO — FC Bayern München (@FCBayern) August 26, 2026

De padre peruano y madre alemana, Chávez, nacido en la ciudad bávara de Aichach, debutó con la selección absoluta de Perú el pasado mes de octubre en un duelo amistoso contra Chile saldado con derrota peruana por 2-1 en el Estado Bicentenario de La Florida, en la capital chilena.

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¿Cómo fue el paso de Chávez en el equipo bávaro?

El paso del jugador peruano Felipe Chávez, por el Bayern de Múnich fue uno de los más llamativos. El futbolista de 19 años llegó al equipo en el 2019 donde registra 2 partidos oficiales con el equipo. Además, llegó a conquistar una Supercopa de Alemania. Al mismo tiempo, que anotó 4 goles en 19 partidos.