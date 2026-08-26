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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 6

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 6

Este jueves, la sexta jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de 177 kilómetros entre Alcossebre y Castelló. ¡No se la pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 6.
Vuelta a España 2026 - Etapa 6.
afp.

La presencia de un tramo de tierra, el "sterrato", en los últimos 3 km del último de los cuatro puertos de la jornada, el Puerto de Bartolo, será el principal aliciente de la sexta etapa de la Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 5que tendrá lugar entre Alcossebre y Castellón, de 177,4 km.

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Una etapa sin grandes dificultades, pero con un sube y baja constante que la hará interesante. La primera parte es sinuosa y bastará para que se forme la escapada del día. Los aventureros están llamados al combate, pero tampoco se descarta que los favoritos muevan la carrera antes del último puerto.

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Tras una salida ascendente, llegará la primera dificultad del día, el Puerto de La Serratella (2a, 14 km al 3,8), seguido de La Bandereta (3a, 4,6 km al 6,7), el Alto del Desierto de Las Palmas (2a,7,6 km al 4,9) y finalmente El Bartolo, un primera de 9,4 km al 7 por ciento con "sterrato" al final. Hasta la meta restarán 16 km en descenso y tramo llano.

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Pogacar saldrá a defender el maillot rojo en la etapa del "sterrato" con una ventaja de 3.21 minutos sobre su compatriota Primoz Roglic y de 3.32 respecto al español Enric Mas.

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Perfil y altimetría de la etapa 6 de la Vuelta a España 2026

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Perfil y altimetría de la etapa 6 de la Vuelta a España 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 6 de la Vuelta a España 2026.
Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 6 de la Vuelta a España 2026

Fecha: domingo 30 de agosto.

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Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.

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