Problemas para Millonarios, a horas de visitar a Llaneros en Liga Betplay II 2026; bajas confirmadas

Millonarios viene de empatar 1-1 en su visita a Águilas Doradas y en dicho encuentro se presentaron dos jugadores con lesiones, que los afectaron y que terminaron por sacarlos de la convocatoria para el duelo de este jueves frente a Llaneros, en Villavicencio, en la octava fecha de la Liga Betplay II 2026.

Así lo comunicó de manera oficial el cuadro bogotano, que emitió un par de comunicados en los que se indicó que el defensor Sergio Mosquera y el delantero Rodrigo Contreras no estarán en la capital del Meta, a causa de sendas dolencias.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios. AFP.

"Contreras presentó una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo de primer grado. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución", se leyó en uno de los apartados de la nota oficial.

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De otro lado, se confirmó que "Mosquera presenta una contusión muscular en la región del oblicuos abdominales".



Listado de convocados de Millonarios para enfrentar a Llaneros

Además de eso, Millonarios también oficializó el plantel que se presentará en la ciudad de Villavicencio, con el extremo o volante de creación Carlos Darwin Quintero y el mediocampista o lateral Sebastián del Castillo como novedades con relación al compromiso pasado. Esas fueron las modificaciones realizadas por el técnico Fabián Bustos.

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ARQUEROS

Javier Burrai

James Aguirre

DEFENSAS

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Samuel Martín

Stiven Barreiro

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Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Jhomier Guerrero

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Cristian Uparrela

VOLANTES

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Daniel Ruiz

David M. Silva

Rodrigo Ureña

Mateo García

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Carlos D. Quintero

Sebastián del Castillo

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Leonai Souza

DELANTEROS

Andrey Estupiñán

Francisco Chaverra

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Leonardo Castro

Julián Angulo

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Cabe indicar que en territorio metense existe expectativa por ver en acción al conjunto albiazul y además se espera el desplazamiento de seguidores de los 'embajadores' en la mañana de este jueves.

¿Cómo va Millonarios en la Liga Betplay II 2026?

Después de jugados cuatro partidos, Millonarios actualmente se encuentra ubicado en la novena posición con 7 puntos, saldo de dos victorias, un empate y una derrota. El líder de la Liga es América de Cali, que acumula 13 unidades.