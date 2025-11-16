A qué hora juega hoy América vs Nacional EN VIVO; hora y TV del partido de Copa BetPlay

Publicidad
América de Cali recibe este domingo a Atlético Nacional en la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay 2025 con el objetivo de lograr la hazaña y remontar o igualar el marcador adverso de 4-1 que tienen y que sufrieron en la ida en el Atanasio Girardot.
Por eso, los dirigidos por David González acompañados de su hinchada buscarán sacar la casta, vencer a los 'verdolagas' por una buena diferencia y buscar llegar a la final en donde ya está instalado el Deportivo Independiente Medellín, que dejó en el camino a Envigado.
Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero (Cali)
Transmisión: Win S.
Así las cosas este clásico del fútbol colombiano tendrá un nuevo capítulo, esta vez por Copa BetPlay y con el panorama en contra para el América de Cali, que cayó 4-1 en la ida y tendrá que realizar una remontada si quiere pasar a la final y seguir en la lucha por este título.
En el primer duelo de este enfrentamiento Atlético Nacional ganó en el Atanasio Girardot con goles de Juan Bauza, Matheus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos. Yojan Garcés descontó y dejó con vida a los 'escarlatas' en dicho encuentro.
Lo cierto es que ambos equipos pondrán su mirada en el partido de este domingo para luego también enfocarse en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, ya que ambos quedaron en el grupo A junto a Junior e Independiente Medellín, en el denominado grupo de la muerte en el que estos cuatro elencos se estarán enfrentando por un solo cupo.
Arqueros
1. Joel Graterol
27.Santiago Silva
Defensas
2. Daniel Bocanegra
6. Cristian Tovar
13. Mateo Castillo
14. Marcos Mina
16. Brayan Correa
98. Nicolás Hernández
Mediocampistas
5. Josen Escobar
10. Rafael Carrascal
15. Andrés Roa
29. José Cavadía
33. Joel Romero
Delanteros
7. Cristian Barrios
8. Dylan Borrero
9. Luis Ramos
17. Jan Lucumí
20. Adrián Ramos
36. Yojan Garcés
88. Tilman Palacios
