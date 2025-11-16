A qué hora juega hoy América vs Nacional EN VIVO; hora y TV del partido de Copa BetPlay

América de Cali recibe este domingo a Atlético Nacional en la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay 2025 con el objetivo de lograr la hazaña y remontar o igualar el marcador adverso de 4-1 que tienen y que sufrieron en la ida en el Atanasio Girardot.

Por eso, los dirigidos por David González acompañados de su hinchada buscarán sacar la casta, vencer a los 'verdolagas' por una buena diferencia y buscar llegar a la final en donde ya está instalado el Deportivo Independiente Medellín, que dejó en el camino a Envigado.



América vs Nacional, hora y TV del partido EN VIVO de Copa BetPlay

Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Transmisión: Win S.

Así las cosas este clásico del fútbol colombiano tendrá un nuevo capítulo, esta vez por Copa BetPlay y con el panorama en contra para el América de Cali, que cayó 4-1 en la ida y tendrá que realizar una remontada si quiere pasar a la final y seguir en la lucha por este título.

En el primer duelo de este enfrentamiento Atlético Nacional ganó en el Atanasio Girardot con goles de Juan Bauza, Matheus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos. Yojan Garcés descontó y dejó con vida a los 'escarlatas' en dicho encuentro.

Acción de juego de un partido entre Atlético Nacional y América de Cali

Lo cierto es que ambos equipos pondrán su mirada en el partido de este domingo para luego también enfocarse en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, ya que ambos quedaron en el grupo A junto a Junior e Independiente Medellín, en el denominado grupo de la muerte en el que estos cuatro elencos se estarán enfrentando por un solo cupo.



Convocados de América de Cali para semifinal de vuelta contra Nacional

La formación titular de América de Cali en su visita al Boyacá Chicó por la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2025.

Arqueros

1. Joel Graterol

27.Santiago Silva

Defensas

2. Daniel Bocanegra

6. Cristian Tovar

13. Mateo Castillo

14. Marcos Mina

16. Brayan Correa

98. Nicolás Hernández

Mediocampistas

5. Josen Escobar

10. Rafael Carrascal

15. Andrés Roa

29. José Cavadía

33. Joel Romero

Delanteros

7. Cristian Barrios

8. Dylan Borrero

9. Luis Ramos

17. Jan Lucumí

20. Adrián Ramos

36. Yojan Garcés

88. Tilman Palacios



Convocados de Atlético Nacional para semifinal de vuelta contra América

Atlético Nacional

Arqueros



25. Marquínez

15. Castillo

Defensas



16. Tesillo

4. Haydar

28. García

6. Román

7. Cándido

17. Salazar

13. C. Uribe

Mediocampistas



26. Rivero

8. Uribe

21. Campuzano

20. Zapata

38. Rengifo

30. Bauzá

Delanteros

