Yaser Asprilla, con compañero de lujo: Girona fichó a figura del Barcelona

El portero alemán del Barcelona Marc-André Ter Stegen jugará cedido en el Girona hasta el final de la presente temporada, según han hecho oficial ambos equipos este martes por la noche.

Ter Stegen (1992), ya recuperado de la lesión en la espalda que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante el primer tramo del curso, buscaba un club donde tener minutos de cara al Mundial porque Joan García es el titular indiscutible para Hansi Flick.

El capitán azulgrana, con contrato en el Camp Nou hasta 2028, fue suplente del portero catalán incluso en el partido de la Copa del Rey del jueves de la semana pasada en el campo del Racing de Santander (0-2).

A su vez el Barça se ahorra una pequeña parte de su elevada ficha y el Girona encuentra un portero para cubrir el adiós del portero croata Dominik Livakovic, en la puerta de salida desde hace semanas porque quiere irse del club sin llegar a debutar para poder salir a otro equipo para preparar con garantías la Copa del Mundo también.



La incógnita es si Míchel Sánchez dará ahora el paso de sentar a Paulo Gazzaniga, su portero titular, para dar la titularidad a Ter Stegen. No lo hizo la temporada pasada con Pau López ni en la presente con Livakovic: los dos llegaron cedidos del Olympique de Marsella y el Fenerbahçe y decidieron salir mitad de curso porque no tenían minutos. La situación del portero croata también debería solucionarse en las próximas horas o días.

Gazzaniga ha sido uno de los nombres más señalados en la mala primera vuelta del Girona, pero ha ido creciendo y mejorando como el resto de la plantilla y Míchel ha ido reiterando su confianza en el argentino.

Ter Stegen llega a Montilivi tras una temporada y media marcadas por una rotura del tendón rotuliano y una lesión en la espalda, con solo diez partidos en total, pero con la etiqueta de portero de talla internacional y con el aval de 423 encuentros con la camiseta del Barça, desde su fichaje en 2014 desde el Borussia Mönchengladbach.

También ha disputado 44 partidos con la selección alemana y precisamente su llegada a Montilivi se explica en gran parte por la necesidad de tener minutos para poder ser titular en el Mundial del próximo verano.

El comunicado del Girona asegura que Ter Stegen está "ente los porteros más valorados del panorama futbolístico mundial" por su rendimiento y su palmarés, con una Liga de Campeones, seis títulos de Liga y seis Copas del Rey, y que destaca por su "excelente dominio del juego con los pies" y también por su rapidez de reflejos y su seguridad en las distancias cortas.

El texto reivindica que es un portero "moderno" y "completo" con "personalidad" y "liderazgo".

Es la tercera incorporación del equipo de Míchel en este mercado de invierno después del joven atacante argentino Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, y el centrocampista Fran Beltrán, fichado del Celta de Vigo este martes también.