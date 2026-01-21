A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich vs Union St. Gilloise, por la Champions League

Luis Díaz vuelve a jugar en la Champions League. El guajiro podrá tener minutos en el duelo de este miércoles del Bayern Múnich frente al Union Saint Gilloise en el Allianz Arena por la jornada siete de la fase de liga, luego de cumplir una sanción de dos partidos por la dura patada que le propinó a Achraf Hakimi en un partido contra el PSG.

Frente a los belgas, el conjunto 'bávaro' podría asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo anticipidamente y de esta manera afrontar el último partido de la ronda con mayor tranquilidad. El gigante alemán ocupa la segunda posición en la tabla con 15 puntos, a tres del Arsenal, que es el unico líder, y con una diferencia de dos puntos frente a sus perseguidores más cercanos, PSG, Manchester City y Atalanta.

Los dirigidos por Vincent Kompany llegan al encuentro tras golear 5-1 en condición de visitante al Leipzig por la fecha 18 de la Bundesliga. En ese duelo, 'Lucho' no pudo anotar ni dar una asistencia, sin embargo, inició la jugada del último gol de su equipo. Ahora, regresará a la acción en la Champions tras dos juegos sin poder mostrar su talento con el 'gigante de Baviera', antes en el torneo anotó tres goles en cuatro partidos, mostrando que siempre es un arma letal en la cancha.



Por otro lado, el Union Saint Gilloise afrontará el partido luego de derrotar 1-0 al Mechelen por la fecha 21 de la Belgian Pro League, en la cual son líderes con 45 puntos, producto de 13 victorias, seis empates y dos derrotas. Sin embargo, en el torneo más importante de Europa, la situación es completamente diferente; se encuentran ubicados en el puesto 27 con seis unidades, después de ganar dos juegos y perder otros cuatro.

Bayern Múnich viene de golear 5-1 al Leipzig en la Bundesliga Foto: AFP

Previo al duelo, el técnico del Bayern se refirió al rival con el que chocarán en suelo alemán. "Hacen un gran trabajo y tienen jugadores muy talentosos. Son un equipo peligroso, respeto su trabajo. Quieren mandar y tener la posesión del balón en la liga. Pero brillan aún más cuando no son favoritos, como en la Champions League. Allí tienen tareas heroicas por delante, y debemos ser cautelosos", afirmó.



Bayern Múnich vs Union St. Gilloise, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

El choque entre 'bávaros' y 'unionistas' tendrá su pitazo inicial este miércoles a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá observar por 'ESPN' y 'Disney+'. Igualmente, podrán seguir el minuto a minuto, y las acciones más destacadas de Luis Díaz en el juego, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.