Para este viernes, el calendario futbolero trae acción con la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar 2026. Los dirigidos por Freddy Hurtado enfrentarán a Serbia en un partido que podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol, en la app de Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol.
Además, hay partidazo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 entre Millonarios y América de Cali y buenos duelos en el fútbol de Europa y en la MLS.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 27 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, viernes 27 de noviembre del 2027:
|Partido
|Hora
|Competición
|Canales / Transmisión
|Colombia vs. Serbia
|8:00 a. m.
|FIFA Mundial Sub-17
|Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.
|Costa Rica vs. Brasil
|9:00 a. m.
|FIFA Mundial Sub-17
|DSPORTS+ Plus, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|Montenegro vs. Chile
|10:00 a. m.
|FIFA Mundial Sub-17
|DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
|Venezuela vs. México
|11:00 a. m.
|FIFA Mundial Sub-17
|DSPORTS+ Plus, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|Werder Bremen vs. Borussia M'gladbach
|2:30 p. m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|Venezia FC vs. Bologna
|2:45 p. m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Stade Brestois vs. Paris FC
|2:45 p. m.
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|Southampton vs. Middlesbrough
|3:00 p. m.
|Championship
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Nottingham Forest vs. Chelsea
|3:00 p. m.
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|Levante vs. Racing Santander
|3:00 p. m.
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Deportivo Cali vs. Bucaramanga
|6:35 p. m.
|Liga BetPlay DIMAYOR
|Win+ Fútbol, Win Play
|Columbus Crew vs. Inter de Miami CF
|8:00 p. m.
|MLS
|Apple TV
|Millonarios vs. América de Cali
|8:40 p. m.
|Liga BetPlay DIMAYOR
|Win+ Fútbol, Win Play
|Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps
|10:00 p. m.
|MLS
|Apple TV