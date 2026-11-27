Para este viernes, el calendario futbolero trae acción con la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar 2026. Los dirigidos por Freddy Hurtado enfrentarán a Serbia en un partido que podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol, en la app de Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol.

Además, hay partidazo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 entre Millonarios y América de Cali y buenos duelos en el fútbol de Europa y en la MLS.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 27 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, viernes 27 de noviembre del 2027: