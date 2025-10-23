¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares? Depende de clásico Santa Fe vs. Millonarios

Independiente Santa Fe enfrentará a Millonarios el sábado 25 de octubre a las 6:20 de la tarde en cumplimiento de la fecha 17 de la fase de todos contra todos de la primera división colombiana.

Se tata de un duelo entre rivales directos por un cupo entre los 8 primeros de la tabla de posiciones, que luego de 20 jornadas servirá para conformar los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.

Y como Santa Fe es octavo con 22 puntos y Millonarios está más abajo con 15 unidades, el resultado de la contienda determinará en proyección la cantidad de puntos que se necesitan para avanzar.

Por ello, todos los equipos involucrados en esa puja deberán poner especial atención en el clásico capitalino, pues marcará el desenlace del torneo.



Clásico Santa Fe vs. Millonarios definirá umbral de puntos para clasificar

Según explicación del periodista Jhon Jairo Osorio en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, “si Santa Fe gana, el umbral de clasificación queda en 30 puntos”.



Y agregó que “si Millonarios Fe se impone, el umbral baja a 28”, lo que pone a al menos 10 equipos a hacer fuerza por el elenco azul, pues así los cuadrangulares quedarán más cerca.

El periodista llegó la conclusión luego de sacar el promedio de puntos con el que Santa Fe, siendo octavo, terminaría en la última fecha, para lo cual acudió a una regla de 3 simple, lo que da como resultado 30 unidades.

En ese mismo sentido, manifestó que si Millonarios gana y en otro de los partidos de la fecha Águilas vence al Pereira, los dorados pasarán del noveno al octavo escaño con 24 puntos y el umbral de clasificación quedará en 28 unidades.

Posiciones tras 16 fechas:

1. Bucaramanga: 31 puntos

2. Medellín: 31

3. Junior:31

4. Nacional: 28

5. Fortaleza: 28

6. Tolima: 26

7. Llaneros: 25

8. Santa Fe: 22

9. Águilas: 21

10. América: 20

11. Alianza: 20

12. Cali: 20

13. Once Caldas: 19

14. Pereira: 18

15. Millonarios: 18

16. Unión Magdalena: 18

17. Envigado: 16

18. Pasto: 13

19. Chicó: 13

20. Equidad:11



Así se jugará la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II

Viernes 24 de octubre

4:00 p. m . - Alianza vs. Equidad

6:00 p. m . - Fortaleza vs. Pasto

8:10 p. m . - América vs. Junior

8:10 p. m . - Pereira vs. Águilas

Sábado 25 de octubre

2:00 p. m. - Envigado vs. Chicó

3:00 p. m. - Tolima vs. Cali

4:10 p. m. - Bucaramanga vs. Llaneros

6:20 p. m. - Santa Fe vs. Millonarios

9:30 p. m. - Once Caldas vs. Unión Magdalena

Domingo 26 de octubre

6:30 p. m. - Nacional vs. Medellín

