Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares? Depende de clásico Santa Fe vs. Millonarios

¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares? Depende de clásico Santa Fe vs. Millonarios

La contienda entre ‘cardenales’ y ‘embajadores’ definirá de manera directa el futuro de una decena de equipos que luchan por avanzar a la segunda fase de la Liga Betplay.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 23 de oct, 2025
Santa Fe vs. Millonarios: clásico definirá puntos que se necesitan para ir a cuadrangulares.jpg
Más de 10 equipos le hará fuerza a Millonarios vs. Santa Fe.
Foto: Dimayor.

