A Santa Fe le volvieron a hacer el 'daño'; todo, por concierto en El Campín

Horas de incertidumbre se viven en las oficinas de Santa Fe, Once Caldas y la misma Dimayor, pues, el encuentro que estaba presupuestado disputarse el próximo domingo 31 de agosto, parece ser que ya no iría por un tema de organización.

Y es que, el sábado anterior al partido, Silvestre Dangond dará un concierto de vallenato en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por lo que no darían los horarios y demás para tener en óptimas condiciones el gramado del ‘coloso de la 57’, que para este año sí que ha tenido que albergar diferentes eventos diferentes al fútbol.

Según pudo conocer ‘El Tiempo’, en las últimas horas ha habido reuniones y demás para determinar si es posible o no realizar el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas; no obstante, todo indica que la Dimayor tendría que reprogramar el encuentro, cambiando los planes de gestión y demás para los dos equipos.

Hernán Darío Herrera, director técnico de Once Caldas, reclamó al árbitro Luis Matorel y a los jugadores de Independiente Santa Fe Colprensa

"En la comisión dijeron esta mañana (lunes) que no autorizaban el partido. Esperemos pronunciamiento de la Dimayor para ver cuándo fija el partido", fueron las palabras del presidente Eduardo Méndez para el medio anteriormente mencionado, dejando claro que el máximo organismo del fútbol colombiano deberá reajustar el horario y encontrar un espacio en el que ambos equipos puedan disputar este partido.

Ahora, es importante recalcar que, para el Once Caldas especialmente, en este final de año el cronograma implica dos problemáticas principales que son la Copa BetPlay y Copa Sudamericana; dos certámenes en los que está ‘vivo’ y con posibilidades de salir campeón.

Hugo Rodallega, delantero y capitán de Independiente Santa Fe, en el partido contra Once Caldas, por la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

Por su parte, Santa Fe solo tiene acción en la Copa BetPlay y Liga. Sin embargo, con la mayoría de encuentros ya agendados, es un poco más difícil encontrar un espacio idóneo, que cumpla con los tiempos de descanso y demás, para ambos equipos.