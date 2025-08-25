Publicidad

A Santa Fe le volvieron a hacer el 'daño'; todo, por concierto en El Campín

Hay nuevo 'dolor de cabeza' para la Dimayor, que vuelve a tener trabas en la programación del fútbol colombiano; ahora, por nuevo concierto en Bogotá.