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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Acá el abecé para los hinchas de Santa Fe que quieran ir a Tunja a apoyar a las 'leonas' contra Cali

Acá el abecé para los hinchas de Santa Fe que quieran ir a Tunja a apoyar a las 'leonas' contra Cali

Santa Fe informó las disposiciones para el mecanismo de entrega de boletería y los buses que el club pondrá a disposición para la final de la Liga femenina, ante el no préstamo de El Campín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2026
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La formación de Santa Fe en el clásico contra Millonarios por la semifinal de la Liga Femenina 2026.
La formación de Santa Fe en el clásico contra Millonarios por la semifinal de la Liga Femenina 2026.
Foto oficial de Santa Fe femenino

Luego de un día de polémicas, de cruces de comunicados de prensa de Santa Fe y Sencia y también de la Dimayor y de una decisión de llevar el partido de ida de la final de la Liga Femenina del fútbol colombiano frente al Deportivo Cali al estadio La Independencia, de Tunja; finalmente el club bogotano entregó una completa información para el ingreso gratuito de los aficionados 'cardenales' y también para unos buses a disposición para el desplazamiento a la capital de Boyacá, para los abonados.

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"La FE, la garra y el corazón se trasladan a Tunja. ¡Vamos juntos por esta final!. La boletería no tendrá costo, y será con aforo limitado. Máximo 4 boletas por persona", se leyó en el posteo del equipo rojo de Bogotá.

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Además de eso, el goleador Hugo Rodallega y Daniel Torres aparecieron en un video para dejar un mensaje, en pro de que se presente un apoyo para el equipo que dirige Ómar Ramírez.

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Acá la información que dejó Santa Fe:

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Adicionalmente, también los 'cardenales' detallaron que "dispondremos de 10 buses gratuitos para que los abonados viajen a Tunja por nuestras Leonas. El punto de encuentro será en la Carrera 60 con Calle 63 - costado Sur, frente a la Virgilio Barco".

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