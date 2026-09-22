Acá el abecé para los hinchas de Santa Fe que quieran ir a Tunja a apoyar a las 'leonas' contra Cali

Luego de un día de polémicas, de cruces de comunicados de prensa de Santa Fe y Sencia y también de la Dimayor y de una decisión de llevar el partido de ida de la final de la Liga Femenina del fútbol colombiano frente al Deportivo Cali al estadio La Independencia, de Tunja; finalmente el club bogotano entregó una completa información para el ingreso gratuito de los aficionados 'cardenales' y también para unos buses a disposición para el desplazamiento a la capital de Boyacá, para los abonados.

"La FE, la garra y el corazón se trasladan a Tunja. ¡Vamos juntos por esta final!. La boletería no tendrá costo, y será con aforo limitado. Máximo 4 boletas por persona", se leyó en el posteo del equipo rojo de Bogotá.

Además de eso, el goleador Hugo Rodallega y Daniel Torres aparecieron en un video para dejar un mensaje, en pro de que se presente un apoyo para el equipo que dirige Ómar Ramírez.

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Acá la información que dejó Santa Fe:

¡La FE, la garra y el corazón ✊🏻❤️ se trasladan a Tunja 🏟️!



Lee atentamente las indicaciones de las imágenes para redimir tu boleta y acompañar a las #Leonas 🦁 mañana en la final - ida ⚽️



🚍 Los primeros 𝟑𝟎𝟎 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 en inscribirse 👉🏻 https://t.co/o1Rqb98h1Y podrán… pic.twitter.com/1BQcVXELvd — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 23, 2026

Adicionalmente, también los 'cardenales' detallaron que "dispondremos de 10 buses gratuitos para que los abonados viajen a Tunja por nuestras Leonas. El punto de encuentro será en la Carrera 60 con Calle 63 - costado Sur, frente a la Virgilio Barco".