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Gol Caracol  / Italia vs. España, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Italia vs. España, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Este miércoles, el Estadio Miejski LKS, en Lodz, será testigo del partido entre Italia y España con el gran objetivo de instalarse en la final del Mundial Femenino Sub-20. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Italia vs. España se enfrentan en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20.
Italia vs. España se enfrentan en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20.
Fotos: Getty Imágenes

El Mundial Femenino Sub-20 entró en la recta final en pro de conocer al equipo campeón de la edición 2026 que se juega en Polonia. Así las cosas, este miércoles 23 de septiembre se juegan las semifinales, siendo uno de los compromisos el que disputarán Italia y España.

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Dicho juego entre los combinados europeos lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol HD2, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y también en el canal de YouTube de Gol Caracol, para que se agende y no se lo pierda.

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Igualmente, más tarde la Selección Colombia intentará hacer lo propio frente a Corea del Norte. El paso a la gran final está en juego.

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¿Cómo llegan los equipos a la semifinal del Mundial Femenino Sub-20?

En la instancia de los cuartos de final, España dejó en el camino a Brasil, adversario al que venció 1-0. La 'roja' clasificó por tercera vez a esta fase en las últimas cuatro ediciones de la cita orbital de la categoría. Hay que indicar que las dirigidas por David Aznar Chicharro han ganado todos sus partidos en este Mundial Sub-20 femenino, con 19 goles a favor y solamente uno en contra, y cuenta en sus filas con Pau Comendador, la máxima goleadora del campeonato.

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Por su parte, Italia superó a Corea del Sur por 3-1, dando así la gran sorpresa. Las conducidas por Nicola Matteucci han ido de menos a más en el campeonato, y ahora, ante una de las grandes favoritas al título como lo es España, esperan dar un nuevo golpe sobre la mesa.

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Así las cosas, se espera en el Estadio Miejski LKS, en Lodz, un buen duelo de semifinales en la 'roja' y la 'azzurra'.

Italia vs. España, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE la semifinal del Mundial Femenino Sub-20:

  • Día: miércoles 23 de septiembre.
  • Jornada: semifinal del Mundial Femenino Sub-20.
  • Hora: 8:00 a.m. (Colombia).
  • Estadio: Miejski LKS, en Lodz.
  • Árbitra: Alina Pesu.
  • Transmisión por TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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