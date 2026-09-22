Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Liga Femenina 2026

Santa Fe y Deportivo Cali disputarán este miércoles el partido de ida de la final de la Liga Femenina de Colombia 2026, una serie en la que se definirá al equipo más veces campeón del torneo.

Las 'leonas' cuentan en su palmarés con los títulos de liga de 2017, 2020 y 2023, mientras que las 'azucareras' alzaron el trofeo de campeonas en 2021, 2024 y 2025, por lo que buscarán esta semana el tricampeonato.

Para llegar a la final, Santa Fe terminó en el sexto lugar de la fase regular con 26 puntos y quedó encuadrado en el Grupo B de los cuadrangulares finales.

Publicidad

En esta fase del torneo, las dirigidas por Omar Ramírez clasificaron a las semifinales luego de quedar en el segundo lugar con 11 unidades, a tres del Deportivo Cali que ganó la zona.



Santa Fe se impuso a Millonarios y jugará la final de la Liga Femenina 2026. Foto oficial de Santa Fe

En semifinales, las capitalinas dejaron en el camino a Millonarios, en el clásico bogotano, al empatar 2-2 el juego de ida y ganar 1-2 la vuelta.

Publicidad

La gran figura del equipo es la goleadora del equipo, la venezolana Ysaura Viso, que suma 10 anotaciones en el campeonato, pero es duda para la final por una lesión en la rodilla derecha que la sacó de los dos juegos de las semifinales.

En cuanto al resto del equipo, el entrenador venezolano Ómar Ramírez contará con el resto de sus figuras, entre las que destacan la defensora Cristina Motta, la centrocampista Karen Hernández, la volante Daniel Garavito y la atacante Mariana Zamorano.

Así llegan las 'azucareras'

El Deportivo Cali, por su parte, ha sido uno de los equipos más regulares de la liga y espera conseguir esta semana su tercer título consecutivo.

Publicidad

Las azucareras, dirigidas por Jhon Alber Ortiz, fueron segundas en la fase regular con 38 puntos, uno menos que el Atlético Nacional, y luego ganaron el cuadrangular B a Santa Fe, América de Cali y Orsomarso.

En semifinales se midieron contra el Atlético Nacional, al que le ganaron 1-2 el juego de ida en Medellín y 4-0 el de vuelta en casa.

Publicidad

El Cali tendrá como principal carta a la goleadora Ingrid Guerra, que suma 12 tantos y es la tercera mayor artillera del campeonato; la atacante Daniela Castellanos, exjugadora del Levante español, y la arquera peruana Maryory Sánchez.

Ingrid Guerra, delantera y figura del Deportivo Cali femenino. Foto oficial del Deportivo Cali femenino

Cambio de sede para la final de ida

El partido, que está programado para este miércoles, no se jugará en El Campín - donde suele jugar como local Santa Fe- , debido a que no está disponible por la organización de los conciertos de la banda surcoreana BTS, que se realizarán el próximo 2 y 3 de octubre. La Independencia de Tunja fue el escenario elegido.

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Liga Femenina 2026

Día: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. Jornada: partido de ida de la final.

partido de ida de la final. Hora: 7:30 de la noche.

7:30 de la noche. Estadio: La Independencia (Tunja).

La Independencia TV: Señal Colombia.

Señal Colombia. ONLINE: www.golcaracol.com