Acolfutpro denuncia: "Dimayor programó nuevo partido de Llaneros con menos de 56 horas de descanso"

El fútbol colombiano no se detiene, y uno de los equipos que tiene poco descanso entre partido y partido es Llaneros. El conjunto de la 'media Colombia' jugó el pasado domingo 29 de marzo contra Once Caldas, en Villavicencio, y ahora este miércoles 1 de abril, deberá trasladarse a la ciudad de Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe en El Campín; por esto, desde la Acolfutpro alzaron su voz de protesta.

Así fue como la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales dejó este martes un contundente mensaje sobre los acuerdos establecidos con el Ministerio de Trabajo, en cuanto al tema de la salud y seguridad de los futbolistas.

"La Dimayor atenta contra la integridad de los futbolistas de Llaneros, al programar un nuevo partido con menos de 56 horas de descanso, desconociendo los protocolos mínimos de recuperación de 70 horas establecidos en el convenio suscrito ante el Minesterio de Trabajo", se leyó en un trino de la Acolfutpro donde adjuntó las copias de las actas de la reuniones y en las que se establecieron dichos contratos.

Y es que en la acta de la reunión del 22 de octubre del 2024 quedó determinado como primer acuerdo "establecer en el reglamento de Liga y Torneo, un mínimo de 70 horas consecutivas entre la hora de inicio de un partido y el siguiente que se programe del mismo club".



Desde la Acolfutpro recalcaron en su posteo que "la salud y la seguridad de los futbolistas deben ser una prioridad y no pueden verse vulneradas por una inadecuada estructuración del calendario. Esta es una decisión que además afecta a la integridad de la competencia al generar condiciones desiguales".

🚨 La @Dimayor atenta contra la integridad de los futbolistas de @ClubLlanerosFC al programar un nuevo partido con menos de 56 horas de descanso, 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐢́𝐧𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝟕𝟎 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬… pic.twitter.com/oirKjNUVfu — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) March 31, 2026

Publicidad

¿A qué horas es Santa Fe vs. Llaneros por la Liga BetPlay I-2026?

Este compromiso de la jornada número 15 del vigente campeonato de nuestro tiene como horario de inicio de las 6:30 de la tarde y se jugará en este estadio Nemesio Camacho El Campín.



¿Cómo va Llaneros en la Liga BetPlay I-2026?

El conjunto de la ciudad de Villavicencio se ubica en la decimotercera posición de la tabla general con 17 unidades, tras catorce jornadas disputadas.