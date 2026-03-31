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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Acolfutpro denuncia: "Dimayor programó nuevo partido de Llaneros con menos de 56 horas de descanso"

Acolfutpro denuncia: "Dimayor programó nuevo partido de Llaneros con menos de 56 horas de descanso"

Así fue como la Acolfutpro dejó este martes un contundente mensaje sobre los acuerdos establecidos con el Ministerio de Trabajo, en cuanto al tema de la salud y seguridad de los futbolistas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Colprensa

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